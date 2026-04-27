Il Giro d'Italia 2026, che prenderà il via il prossimo 8 maggio dalla Bulgaria, perde un possibile protagonista. Non sarà al via infatti Joao Almeida, uno degli uomini di punta della UAE Emirates XRG. Il corridore portoghese ha annunciato il suo forfait via social, spiegando: "Purtroppo non sarò alla partenza del Giro D’Italia il mese prossimo come previsto. I problemi di salute degli ultimi mesi hanno influenzato troppo la mia preparazione e hanno fatto sì che non fossi pronto in tempo, il che è un peccato perché è una gara che amo così tanto. Dopo averne parlato con la squadra, abbiamo deciso che era meglio prenderci un periodo di riposo e concentrarci su nuovi obiettivi più avanti nella stagione. Non abbiamo ancora fissato questi nuovi obiettivi, ma lo faremo con calma nelle prossime settimane…Per ora è il momento di riposarsi un po’ e ricostruire lentamente le cose. In bocca al lupo ai ragazzi per il Giro, farò il tifo da casa"