La quarta Liegi di 'Stupor Mundi' Pogacar: ma che Seixas…

Tadej Pogacar vince la Liegi Bastogne Liegi per la terza volta consecutiva, la sua quarta in carriera e centra così la sua tredicesima monumento. Numeri incredibili, ma questa volta la scena non è tutta sua. A sorprendere - di nuovo! - è il 19enne francese Paul Seixas, unico capace di reggere il suo ritmo nei momenti chiave e che conquista il suo primo podio in una monumento