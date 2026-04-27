Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

La quarta Liegi di 'Stupor Mundi' Pogacar: ma che Seixas…

Simone De Luca

Simone De Luca
©Getty

Tadej Pogacar vince la Liegi Bastogne Liegi per la terza volta consecutiva, la sua quarta in carriera e centra così la sua tredicesima monumento. Numeri incredibili, ma questa volta la scena non è tutta sua. A sorprendere - di nuovo! - è il 19enne francese Paul Seixas, unico capace di reggere il suo ritmo nei momenti chiave e che conquista il suo primo podio in una monumento

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ