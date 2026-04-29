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Giro d'Italia 2026, svelata la nuova maglia rosa con omaggio alla Repubblica: le foto

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E' stata svelata oggi, presso la Protomoteca del Campidoglio, la Maglia Rosa del Giro d'Italia 109: un omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana che verranno celebrati il prossimo 2 giugno. Sponsor della maglia sarà "Io sono Friuli Venezia Giulia": nel 2026, cinquantesimo anniversario del Terremoto, la corsa più amata d’Italia renderà omaggio alla nostra storia con una tappa che partirà da Gemona del Friuli

GIRO D'ITALIA, IL PERCORSO 2026

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