Giro d'Italia 2026, svelata la nuova maglia rosa con omaggio alla Repubblica: le foto
E' stata svelata oggi, presso la Protomoteca del Campidoglio, la Maglia Rosa del Giro d'Italia 109: un omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana che verranno celebrati il prossimo 2 giugno. Sponsor della maglia sarà "Io sono Friuli Venezia Giulia": nel 2026, cinquantesimo anniversario del Terremoto, la corsa più amata d’Italia renderà omaggio alla nostra storia con una tappa che partirà da Gemona del Friuli
- E' stata svelata oggi, presso la Protomoteca del Campidoglio, la Maglia Rosa del Giro d'Italia 109. Icona senza tempo della corsa e simbolo di eccellenza sportiva, per l'edizione 2026 si arricchisce di significati ancora più profondi, legati alla storia e all'identità del Paese. All'interno del colletto trova spazio infatti un'inserzione speciale dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana, con la scritta: "LO SPORT CHE UNISCE, L'ITALIA CHE ISPIRA" accompagnata dalla dicitura "1946-2026 - 80 ANNI - REPUBBLICA ITALIANA".
- Il dettaglio all'interno del colletto della Maglia Rosa La Maglia Rosa è inoltre il risultato di una prestigiosa sinergia con partner che rappresentano l'eccellenza italiana nei rispettivi ambiti. I leader della classifica al Giro d'Italia indosseranno la maglia più veloce del mondo, frutto di uno studio aerodinamico svolto dai tecnici di Castelli e testato nella galleria del vento del Politecnico di Milano. Sulla parte frontale della Maglia trova spazio anche MASAF - Io Amo La Cucina Italiana Patrimonio dell'Umanità.
- Il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia" sarà sulla Maglia Rosa, la maglia simbolo del leader del Giro d’Italia. Come scrive il presidente della Regione Fedriga: "Un evento storico. Sportivo. Identitario. Nel 2026, cinquantesimo anniversario del Terremoto, la corsa più amata d’Italia renderà omaggio alla nostra storia con una tappa iconica che partirà da Gemona del Friuli - simbolo di rinascita, forza e comunità"
- Sempre Fedriga: "È un legame che dura da anni quello tra il Friuli Venezia Giulia e il Giro, fatto di tappe e salite leggendarie come il Monte Zoncolan e il Monte Lussari. Quest’anno, quel legame diventa simbolo. La Maglia Rosa non vestirà solo il leader della corsa, ma porterà nel mondo l’identità, le eccellenze, la cultura e le radici del nostro territorio. Dalle Alpi all’Adriatico. Dai borghi alla montagna. Dalla memoria al futuro. Il Friuli Venezia Giulia non sarà solo tappa del Giro. Sarà sulla Maglia Rosa. Davanti agli occhi del mondo."