E' stata svelata oggi, presso la Protomoteca del Campidoglio, la Maglia Rosa del Giro d'Italia 109: un omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana che verranno celebrati il prossimo 2 giugno. Sponsor della maglia sarà "Io sono Friuli Venezia Giulia": nel 2026, cinquantesimo anniversario del Terremoto, la corsa più amata d’Italia renderà omaggio alla nostra storia con una tappa che partirà da Gemona del Friuli

GIRO D'ITALIA, IL PERCORSO 2026