Giro Romandia, Pogacar vince tappa e classifica

Lo sloveno conquista anche l'ultima frazione del Giro di Romandia e si impone nella classifica finale della corsa a tappe svizzera. Sul podio anche il tedesco Lipowitz e il francese Lenny Martinez
Tadej Pogacar si impone nella classifica finale del Giro di Romandia. Lo sloveno ha vinto la quinta tappa da Lucens a Leysin per un totale di 178,2 chilometri. Per il campione del mondo si tratta del quarto successo in sei giorni. Sulla salita finale ha staccato di 3 secondi il tedesco Lipowitz (secondo anche in classifica, con un distacco di 42 secondi). Terzo posto per Roglic davanti a Fortunato, che chiude la corsa a tappe svizzera in nona posizione. Sul gradino più basso del podio finale c'è il francese Lenny Martinez a 2'44" dal vincitore.
Ordine d'arrivo quinta tappa
- 1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 4:18:52
- 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe +0:03
- 3 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe +0:07
- 4 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team +0:11
- 5 NORDHAGEN Jørgen Team Visma | Lease a Bike 0:11
- 6 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 0:11
- 7 WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl – Trek 0:14
- 8 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team 0:17
- 9 TUCKWELL Luke Red Bull – BORA – hansgrohe 0:17
- 10 PLAPP Luke Team Jayco AlUla 0:17
Classifica finale
- 1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 20:05:42
- 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe +0:42
- 3 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious +2:44
- 4 NORDHAGEN Jørgen Team Visma | Lease a Bike +2:51
- 5 PLAPP Luke Team Jayco AlUla +3:15
- 6 TUCKWELL Luke Red Bull – BORA – hansgrohe +3:16
- 7 CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team +3:18
- 8 WITHEN PHILIPSEN Albert Lidl – Trek +3:20
- 9 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team +3:24
- 10 LECERF Junior Soudal Quick-Step +3:32