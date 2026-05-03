Giro Romandia, Pogacar vince tappa e classifica

Lo sloveno conquista anche l'ultima frazione del Giro di Romandia e si impone nella classifica finale della corsa a tappe svizzera. Sul podio anche il tedesco Lipowitz e il francese Lenny Martinez

Tadej Pogacar si impone nella classifica finale del Giro di Romandia. Lo sloveno ha vinto la quinta tappa da Lucens a Leysin per un totale di 178,2 chilometri. Per il campione del mondo si tratta del quarto successo in sei giorni. Sulla salita finale ha staccato di 3 secondi il tedesco Lipowitz (secondo anche in classifica, con un distacco di 42 secondi). Terzo posto per Roglic davanti a Fortunato, che chiude la corsa a tappe svizzera in nona posizione. Sul gradino più basso del podio finale c'è il francese Lenny Martinez a 2'44" dal vincitore.