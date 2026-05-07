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Giro d'Italia, la prima tappa da Nessebar a Burgas: percorso e altimetria

Ciclismo

Venerdì 8 maggio è il giorno della partenza della 109^ edizione del Giro d'Italia. Start dalla Bulgaria, sul Mar Nero. Da Nessebar a Burgas, percorso pianeggiante di appena 147 chilometri che incoronerà un velocista come prima maglia rosa. Le speranze italiane sono riposte in Jonathan Milan

GIRO 2026: ALBO D'ORO - PERCORSO - PARTECIPANTI

È quel periodo dell'anno, quello del Giro d'Italia. La corsa rosa, giunta alla 109^ edizione, verrà inaugurata ancora da una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima, venerdì 8 maggio, scatterà da Nessebar e arriverà a Burgas. Una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante con il Mar Nero sullo sfondo. Lungo i 147 km previsti ci saranno appena due GPM di 4^categoria, entrambi con passaggio a Cape Agalina ai km 84 e 105. Nulla che possa pregiudicare un arrivo in volata. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e la speranza è che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan. Leader della classifica a punti al Giro 2023 e 2024, il velocista della Lidl-Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde (classifica a punti). 

Altimetria Giro Tappa 1

Gli orari della 1^ tappa

  • Partenza neutralizzata: ore 13.50
  • Partenza dal km 0: 14.00
  • Red Bull km*: tra le 16.24 e le 16.38
  • Arrivo: tra le 17.04 e le 17.20

*Novità introdotta nel 2025 e confermata quest'anno, il Red Bull Km è un traguardo intermedio che, a differenza dei tradizionali traguardi volanti che garantiscono solo punti per la maglia ciclamino, offre secondi di abbuono validi per la classifica generale. Domani lo sprint per il Red Bull Km sarà molto importante perchè, con l'arrivo in volata, potrebbe incidere su chi indosserà la maglia rosa. Chi transiterà per primo al Red Bull km guadagnerà 6 secondi. Ne andranno poi 4 al secondo e 2 al terzo. 

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