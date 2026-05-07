È quel periodo dell'anno, quello del Giro d'Italia. La corsa rosa, giunta alla 109^ edizione, verrà inaugurata ancora da una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima, venerdì 8 maggio, scatterà da Nessebar e arriverà a Burgas. Una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante con il Mar Nero sullo sfondo. Lungo i 147 km previsti ci saranno appena due GPM di 4^categoria, entrambi con passaggio a Cape Agalina ai km 84 e 105. Nulla che possa pregiudicare un arrivo in volata. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e la speranza è che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan. Leader della classifica a punti al Giro 2023 e 2024, il velocista della Lidl-Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde (classifica a punti).