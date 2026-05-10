Adam Yates, capitano della Uae, si ritira dal Giro d'Italia. La decisione ufficiale è arrivata dopo una notte di dubbi. Troppo forte il dolore per i postumi della caduta di ieri in cui Yates ha riportato un profondo taglio all'orecchio e numerose abrasioni. Il medico: "Ha manifestato sintomi concussivi ritardati" che lo hanno convinto a prendere la decisione di ritirarsi

E' ufficiale: Adam Yates, il capitano della UAE Emirates, si ritira dal Giro d'Italia. Il britannico era rimasto coinvolto nella maxi caduta di ieri, restando a lungo a terra e rialzandosi sanguinante a causa di una ferita sotto l'orecchio sinistro e aveva chiuso la frazione a 12 minuti da Silva. Nel comunicato ufficiale il responsabile sanitario del team, il dottor Adrian Rotunno ha dichiarato: "Adam Yates ha riportato abrasioni estese e una lacerazione all’orecchio sinistro. È stato inizialmente valutato sul posto per una possibile commozione cerebrale ed è stato dichiarato idoneo a proseguire, ma successivamente ha manifestato sintomi concussivi ritardati". Quindi il ritiro dal Giro.