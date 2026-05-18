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Mario Cipollini, nuova operazione al cuore: il saluto ai tifosi sui social. VIDEO

Ciclismo

Con un video postato sui social, Mario Cipollini ha voluto rassicurare i suoi tifosi appena uscito dalla sala operatoria dopo un nuovo intervento chirurgico al cuore, che segue quello dello scorso novembre, quando gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. "Questa volta sono passati dalla giugulare, sento già dei benefici a livello di frequenza cardiaca. E' andato tutto bene, ringrazio i medici e tutti i tifosi". Guarda il video dai social

CIPOLLINI, LA PRIMA OPERAZIONE AL CUORE

"E' andato tutto bene". Così Mario Cipollini con un video postato sui social pochi minuti dopo essere uscito dalla sala operatoria, ha voluto rassicurare i suoi tanti tifosi. L'ex campione del mondo ha infatti subito un nuovo intervento al cuore dopo quello dello scorso novembre, quando gli fu impiantato un defibrillatore sottocutaneo per consentire il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari. "Questa volta sono passati dalla giugulare, sento già dei benefici a livello di frequenza cardiaca. Ringrazio i medici e tutti i tifosi che mi sostengono", ha detto il vincitore di 42 tappe al Giro d'Italia. 

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