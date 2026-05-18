Le Grand Depart del Tour de France torna a casa per la 115^ edizione, che si svolgerà nel 2028: la carovana partirà infatti da Reims, suggestiva città dell'est, teatro nel 1938 di una delle imprese di Gino Bartali. Via previsto il 24 giugno, in anticipo rispetto al solito, per dare spazio alle prove dei Giochi olimpici di Los Angeles
Dopo la Spagna nel 2026 e il Regno Unito nel 2027, le Grand Depart torna in Francia per la 115^ edizione del Tour de France che si svolgerà nel 2028. Il gruppo si radunerà a Reims per la prima tappa sabato 24 giugno, con il calendario modificato e anticipato vista la coincidenza con l'anno olimpico, che vedrà le sue prove disputarsi il 16 e 23 luglio. La città di Clovis e Pauline Ferrand-Prévot daranno il via a quattro giorni di gara nella regione del Grand Est e sei città di tappa saranno collegate per l'occasione: Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Reims, Thionville e Verdun.
Da Bartali ad Alaphilippe, Reims nella storia del Tour
Il Tour rivisiterà territori che hanno segnato la sua storia fin dalle prime edizioni della Grande Boucle. Metz ospitò la prima tappa internazionale del Tour de France nel 1906, quando la città faceva parte della Germania. Mezzo secolo dopo, Reims ha ospitato per la prima volta la Grand Départ, con i corridori diretti a Liegi, dove André Darrigade ha avuto l'onore di indossare per la prima volta la Maglia Gialla. Più recentemente, le colline intorno a Épernay hanno segnato l'edizione del 2019 con la vittoria in fuga di Julian Alaphilippe. Il giorno successivo, il francese ha iniziato la sua prima tappa in maglia gialla davanti alla Cattedrale di Reims, così come capitò al devoto Gino Bartali nel 1938, anno del suo primo trionfo al Tour.