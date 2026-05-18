Dopo la Spagna nel 2026 e il Regno Unito nel 2027, le Grand Depart torna in Francia per la 115^ edizione del Tour de France che si svolgerà nel 2028. Il gruppo si radunerà a Reims per la prima tappa sabato 24 giugno, con il calendario modificato e anticipato vista la coincidenza con l'anno olimpico, che vedrà le sue prove disputarsi il 16 e 23 luglio. La città di Clovis e Pauline Ferrand-Prévot daranno il via a quattro giorni di gara nella regione del Grand Est e sei città di tappa saranno collegate per l'occasione: Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Reims, Thionville e Verdun.