La svizzera vince la quarta tappa a cronometro ed è la nuova maglia gialla del Tour de France femminile. Ha preceduto Lieke Nooijen e Demi Vollering. Decimo posto per Elisa Longo Borghini: l'azzurra è quinta in classifica generale

Marlen Reusser vince la quarta tappa del Tour de France femminile, la cronometro da Gevrey-Chambertin a Digione di 21 chilometri. Con questo successo la svizzera è anche la nuova maglia gialla, con un vantaggio di 14" su Vollering e 54" sulla francese Cédrine Kerbaol. Nella frazione odierna ha preceduto le olandesi Lieke Nooijen (+3") e Demi Vollering (+17"). Decimo posto per Elisa Longo Borghini, ora quinta in classifica generale. Domani, mercoledì 5 agosto, in programma la quinta tappa con partenza da Mâcon e arrivo a Belleville-en-Beaujolais, per un totale di 140 km.