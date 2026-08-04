La svizzera vince la quarta tappa a cronometro ed è la nuova maglia gialla del Tour de France femminile. Ha preceduto Lieke Nooijen e Demi Vollering. Decimo posto per Elisa Longo Borghini: l'azzurra è quinta in classifica generale
Marlen Reusser vince la quarta tappa del Tour de France femminile, la cronometro da Gevrey-Chambertin a Digione di 21 chilometri. Con questo successo la svizzera è anche la nuova maglia gialla, con un vantaggio di 14" su Vollering e 54" sulla francese Cédrine Kerbaol. Nella frazione odierna ha preceduto le olandesi Lieke Nooijen (+3") e Demi Vollering (+17"). Decimo posto per Elisa Longo Borghini, ora quinta in classifica generale. Domani, mercoledì 5 agosto, in programma la quinta tappa con partenza da Mâcon e arrivo a Belleville-en-Beaujolais, per un totale di 140 km.
Ordine d'arrivo quarta tappa
- 1 Marlen Reusser Movistar Team 27:30.9
- 2 Lieke Nooijen Team Visma | Lease a Bike +0:03.27
- 3 Demi Vollering FDJ United – SUEZ +0:17.2
- 4 Zoe Bäckstedt CANYON//SRAM +0:19.14
- 5 Mischa Bredewold Team SD Worx – Protime +0:44.61
- 6 Kristen Faulkner EF Education-Oatly +0:53.62
- 7 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly +0:53.79
- 8 Riejanne Markus Fenix-Premier Tech +0:54.2
- 9 Lotte Claes Lidl – Trek +1:00.54
- 10 Elisa Longo Borghini UAE Team L’IMAD +1:02.42
Classifica generale dopo quattro tappe
- 1 Marlen Reusser Movistar Team 11:47:36
- 2 Demi Vollering FDJ United – SUEZ +0:14
- 3 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly +0:54
- 4 Sigrid Ytterhus Haugset Uno-X Mobility +0:56
- 5 Elisa Longo Borghini UAE Team L’IMAD +1:03
- 6 Kasia Niewiadoma CANYON//SRAM +1:09
- 7 Paula Blasi UAE Team L’IMAD +1:12
- 8 Anna van der Breggen Team SD Worx – Protime +1:17
- 9 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM +1:43
- 10 Femke de Vries Team Visma | Lease a Bike +1:47