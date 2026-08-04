Giro Polonia, bis di Jonathan Milan nella 2^ tappa

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Giro di Polonia, Jonathan Milan vince in volata anche la seconda tappa

Ciclismo

Il campione d'Italia vince anche la seconda tappa del Giro di Polonia. Milan - che allunga anche in classifica generale grazie agli abbuoni - ha preceduto sul traguardo di Szczecin il francese Magnier e il connazionale Malucelli

Bis di Jonathan Milan al Giro di Polonia. Il campione d'Italia si è imposto in volata anche nella seconda frazione (Międzyzdroje–Szczecin di 150,8 km) davanti ancora una volta al francese Paul Magnier. Ottimo terzo posto per Matteo Malucelli. Milan - con questo successo - allunga in classifica generale. Ora ha un vantaggio di 8 secondi su Magnier e di 12 su Malecki. Mercoledì 5 agosto la terza tappa, da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra di 193,5 km.

Ordine d'arrivo seconda tappa

  • 1 Jonathan Milan Lidl–Trek
  • 2 Paul Magnier Soudal Quick-Step
  • 3 Matteo Malucelli XDS Astana Team
  • 4 Iván García Cortina Movistar Team
  • 5 Daniel Skerl Bahrain Victorious
  • 6 Simon Dehairs Alpecin–Premier Tech
  • 7 Maikel Zijlaard Tudor Pro Cycling Team
  • 8 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility
  • 9 Marceli Bogusławski Polonia
  • 10 Jordi Meeus Red Bull–BORA–hansgrohe

Classifica generale dopo due tappe

  •  1 Jonathan Milan Lidl–Trek
  • 2 Paul Magnier Soudal Quick-Step +0:08
  • 3 Kamil Małecki Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:12
  • 4 Matteo Malucelli XDS Astana Team +0:16
  • 5 Noah Hobbs EF Education–EasyPost +0:16
  • 6 Gerben Thijssen Movistar Team +0:20
  • 7 Iván García Cortina Alpecin–Premier Tech +0:20
  • 8 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility +0:20
  • 9 Jordi Meeus Red Bull–BORA–hansgrohe +0:20
  • 10 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates–XRG +0:20    

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