Giro Polonia, bis di Jonathan Milan nella 2^ tappa

Il campione d'Italia vince anche la seconda tappa del Giro di Polonia. Milan - che allunga anche in classifica generale grazie agli abbuoni - ha preceduto sul traguardo di Szczecin il francese Magnier e il connazionale Malucelli
Bis di Jonathan Milan al Giro di Polonia. Il campione d'Italia si è imposto in volata anche nella seconda frazione (Międzyzdroje–Szczecin di 150,8 km) davanti ancora una volta al francese Paul Magnier. Ottimo terzo posto per Matteo Malucelli. Milan - con questo successo - allunga in classifica generale. Ora ha un vantaggio di 8 secondi su Magnier e di 12 su Malecki. Mercoledì 5 agosto la terza tappa, da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra di 193,5 km.
Ordine d'arrivo seconda tappa
- 1 Jonathan Milan Lidl–Trek
- 2 Paul Magnier Soudal Quick-Step
- 3 Matteo Malucelli XDS Astana Team
- 4 Iván García Cortina Movistar Team
- 5 Daniel Skerl Bahrain Victorious
- 6 Simon Dehairs Alpecin–Premier Tech
- 7 Maikel Zijlaard Tudor Pro Cycling Team
- 8 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility
- 9 Marceli Bogusławski Polonia
- 10 Jordi Meeus Red Bull–BORA–hansgrohe
Classifica generale dopo due tappe
- 1 Jonathan Milan Lidl–Trek
- 2 Paul Magnier Soudal Quick-Step +0:08
- 3 Kamil Małecki Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team +0:12
- 4 Matteo Malucelli XDS Astana Team +0:16
- 5 Noah Hobbs EF Education–EasyPost +0:16
- 6 Gerben Thijssen Movistar Team +0:20
- 7 Iván García Cortina Alpecin–Premier Tech +0:20
- 8 Sakarias Koller Løland Uno-X Mobility +0:20
- 9 Jordi Meeus Red Bull–BORA–hansgrohe +0:20
- 10 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates–XRG +0:20