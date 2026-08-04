Giro Polonia, bis di Jonathan Milan nella 2^ tappa

Il campione d'Italia vince anche la seconda tappa del Giro di Polonia. Milan - che allunga anche in classifica generale grazie agli abbuoni - ha preceduto sul traguardo di Szczecin il francese Magnier e il connazionale Malucelli

Bis di Jonathan Milan al Giro di Polonia. Il campione d'Italia si è imposto in volata anche nella seconda frazione (Międzyzdroje–Szczecin di 150,8 km) davanti ancora una volta al francese Paul Magnier. Ottimo terzo posto per Matteo Malucelli. Milan - con questo successo - allunga in classifica generale. Ora ha un vantaggio di 8 secondi su Magnier e di 12 su Malecki. Mercoledì 5 agosto la terza tappa, da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra di 193,5 km.