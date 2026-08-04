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Tour de France femminile 2026, Uci annuncia controlli su imbottitura reggiseni

Ciclismo

Controlli sulle imbottiture dei reggiseni delle atlete, prima della cronometro di oggi al Tour de France femminile. L'Uci vuole accertarsi che non vi siano alterazioni nella zona del busto che possano fornire un vantaggio aerodinamico. Le partecipanti sono invitate a presentarsi in una tenda allestita per questo controllo dieci minuti prima della partenza della loro prova

TOUR DE FRANCE FEMMINILE, IL PERCORSO

Le partecipanti al Tour de France femminile ispezionate prima della cronometro di oggi, perché l'Uci vuole accertarsi che non vi siano alterazioni nella zona del busto che possano fornire un vantaggio aerodinamico, come appreso lunedì sera dall'AFP. Le varie squadre hanno ricevuto una comuniczione dall'Unione Ciclistica Internazionale in cui si afferma che "particolare attenzione sarà prestata al rispetto dell'articolo 1.3.032 del regolamento Uci, riguardante gli elementi non essenziali e l'abbigliamento o altri articoli/accessori indossati da una ciclista che potrebbero alterarne il fisico". Gli ufficiali di gara presteranno particolare attenzione alla presenza di reggiseni imbottiti, che, aumentando la superficie del seno delle atlete, offrono un vantaggio aerodinamico. Le atlete sono invitate a presentarsi in una tenda allestita per questo controllo dieci minuti prima della partenza della loro prova a cronometro.

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