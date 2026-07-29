Wout Van Aert è tornato. Reduce dal brutto infortunio rimediato in allenamento un paio di mesi fa e del conseguente ritiro al Tour Auvergne-Rhône-Alpes, quando aveva dovuto combattere con un principio di sepsi per una ferita al gomito, il vincitore dell'ultima Parigi-Roubaix non si è fatto attendere, conquistando la prima tappa del Giro di Danimarca, con partenza e arrivo ad Aalborg di 197 km. Il belga della Visma | Lease a Bike si è imposto allo sprint, conquistando così il suo 54° successo da professionista, il terzo stagionale. Wout, che ha vinto il Giro di Danimarca nella sua unica partecipazione nel 2018, riscatta così almeno in parte la mancata partecipazione al Tour de France e dimostra di avere già ritrovato quella gamba che potrebbe aiutarlo per un gran finale di stagione, con la Vuelta e i Mondiali in Canada ad attenderlo come uno dei grandi protagonisti.

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