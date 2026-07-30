Thibaut Pinot è andato in aiuto dei vigili del fuoco a Mélisey, un comune nel nord dell'Alta Saona colpito da un violento incendio nei giorni scorsi. L'ex corridore francese vincitore del Lombardia e sul podio al Tour 2014, che abita in zona e che dopo essersi ritirato fa l'allevatore, è stato visto alla guida di un quad insieme ad altri agricoltori impegnati a trasportare l'acqua pompata dai laghetti

Thibaut Pinot 'eroe' per un giorno. Lunedì scorso, l'ex corridore e sul podio al Tour de France 2014, oggi agricoltore nella Haute-Saône, è stato avvistato dai giornalisti de 'L'Est Républicain' alla guida di un quad al fianco dei vigili del fuoco. Diversi agricoltori dei dintorni di Mélisey hanno aiutato i pompieri, impegnati a domare un violento incendio che nei giorni scorsi ha colpito il comune, devastando un'abitazione e tre ettari di sterpaglia. Originario del luogo, Thibaut Pinot, oggi 36enne e capace di vincere un Giro di Lombardia (nel 2018), oltre a una tappa al Giro d'Italia, tre al Tour e due alla Vuelta, attualmente gestisce una fattoria a Mélisey. Come riportato da 'L'Est Républicain', lunedì una decina di agricoltori hanno contribuito a trasportare sul luogo del rogo l'acqua pompata dai laghetti. Tra questi anche Pinot, eroe per un giorno come (o anche meglio) di quando correva e vinceva tra i professionisti.