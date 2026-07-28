“È un onore vedere Pogacar accanto a me in classifica, ma non durerà ancora a lungo”. Eddy Merckx commenta così il quinto successo al Tour del fenomeno sloveno, che lo affianca insieme alle altre leggende Hinault, Indurain e Anquetil. Il club delle cinque Grande Boucle si espande dunque con Tadej, che nell'ultima edizione ha fatto sobbalzare il 'cannibale' dal divano: "È impressionante in salita. Quando lo vedi in azione, il modo in cui affronta la salita dell'Alpe d'Huez è eccezionale. Sembra che stia camminando, anche se è un minuto più veloce di Pantani, che un tempo era il re indiscusso delle salite. Non si può che ammirare un corridore come lui", ha detto intervistato da 'VTM NIEUWS'. "Credo che Pogacar voglia vincere tutti i Grandi Giri la prossima stagione. Nello stesso anno. In passato, era praticamente impossibile a causa del calendario. Ma allo stato attuale, ritengo che un fenomeno come Pogacar sia in grado di farlo", ha detto il belga, che si sta ancora riprendendo dopo il grave incidente in bicicletta del dicembre 2024 e i diversi interventi chirurgici all'anca.

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