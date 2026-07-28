Eddy Merckx applaude l'ingresso di Tadej Pogacar nel club dei cinque volte vincitori del Tour de France: "E' un fenomeno, il nostro record non durerà ancora a lungo. Lo batterà già il prossimo anno. E penso che voglia fare l'impresa di vincere i tre grandi giri nella stessa stagione, lui è in grado di farlo"
“È un onore vedere Pogacar accanto a me in classifica, ma non durerà ancora a lungo”. Eddy Merckx commenta così il quinto successo al Tour del fenomeno sloveno, che lo affianca insieme alle altre leggende Hinault, Indurain e Anquetil. Il club delle cinque Grande Boucle si espande dunque con Tadej, che nell'ultima edizione ha fatto sobbalzare il 'cannibale' dal divano: "È impressionante in salita. Quando lo vedi in azione, il modo in cui affronta la salita dell'Alpe d'Huez è eccezionale. Sembra che stia camminando, anche se è un minuto più veloce di Pantani, che un tempo era il re indiscusso delle salite. Non si può che ammirare un corridore come lui", ha detto intervistato da 'VTM NIEUWS'. "Credo che Pogacar voglia vincere tutti i Grandi Giri la prossima stagione. Nello stesso anno. In passato, era praticamente impossibile a causa del calendario. Ma allo stato attuale, ritengo che un fenomeno come Pogacar sia in grado di farlo", ha detto il belga, che si sta ancora riprendendo dopo il grave incidente in bicicletta del dicembre 2024 e i diversi interventi chirurgici all'anca.
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Secondo Merckx, Pogacar allungherà nei prossimi anni e supererà i suoi record: "Probabilmente lo supererà l'anno prossimo, e penso che sarà imbattibile nelle corse a tappe fino alle Olimpiadi. Non vedo chi possa minacciare Pogacar in alta montagna oggi", ha detto. "Evenepoel ha disputato un ottimo Tour. È migliorato in montagna e ha anche corso una bellissima cronometro, battere Pogacar al Tour de France sarà tutta un'altra storia. Finché ci sarà Pogacar, sarà difficile per Remco. Se Pogacar se ne andrà, avrà più possibilità, ma dovrà guardarsi da Seixas, che continuerà a migliorare, o da altri giovani che saranno in grado di difendersi da Evenepoel in salita. Finché ci sarà Pogacar, non credo che potrà vincere il Tour".