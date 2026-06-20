Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giro di Svizzera donne, a Reusser crono e maglia gialla: Longo Borghini a soli 10''

giro svizzera

Nella quarta tappa ad Aarburg, 23 km a cronometro, trionfa la campionessa iridata di specialità, Marlen Reusser. Elisa Longo Borghini perde la maglia gialla ma ha un distacco di soli 10 secondi: decisiva l'ultima tappa in programma domenica, con oltre 3000 metri di dislivello

La quarta tappa del Giro di Svizzera Women va a Marlen Reusser: la padrona di casa, vincitrice della corsa lo scorso anno e campionessa iridata a cronometro, trionfa nella prova contro il tempo ad Aarburg, 23 km adatti alle specialiste. Con questo successo strappa anche la maglia gialla a Elisa Longo Borghini. Ma il distacco dell'azzurra è di soli 10'' in classifica generale: sarà decisiva la quinta e ultima tappa domenica 21 giugno, a Villars-sur-Ollon, una frazione con circa 3000 metri di dislivello adatta alle scalatrici pure.   

L'ordine d'arrivo della quarta tappa: 

  • 1 REUSSER Marlen SUI  29'36"46
  • 2 BACKSTEDT Jane Zoe +11" 
  • 3 ADEGEEST Loes +54"
  • 4 KOCH Franziska +01'02"
  • 5 LONGO BORGHINI Elisa +01'05" 
  • 6 CHAPMAN Brodie +01'09"
  • 7 SQUIBAN Maeva +01'11" 
  • 8 DE VRIES Femke +01'11" 
  • 9 HANSON Lauretta +01'12" 
  • 10 KERBAOL Cedrine +01'14

La classifica generale: 

  • 1 REUSSER Marlen SUI MOV 8h51'25" 00"
  • 2 LONGO BORGHINI Elisa ITA UAD +10"
  • 3 KERBAOL Cedrine FRA EFO +01'20"
  • 4 VAN DAM Sarah CAN TVL +01'35"
  • 5 DE VRIES Femke NED TVL +01'43"
  • 6 NIEWIADOMA-PHINNEY Kasia POL CSZ +01'49"
  • 7 LE COURT DE BILLOT MRI AGS +02'01"
  • 8 HABERLIN Steffi SUI SDW +02'26"
  • 9 KASTELIJN Yara NED FPC +03'19"
  • 10 DE JONG Thalita NED HPH +03'57

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Giro Svizzera, crono: Pogacar beffa vdP per 4/100

Ciclismo

Tadej Pogačar si prende anche la 4ª tappa del Giro di Svizzera, una cronometro individuale di...

A Sparfel la 7^ tappa, Finn ipoteca la Maglia rosa

giro next gen

Il francese Aubin Sparfel (Decathlon) vince la 7ª tappa del Giro d’Italia NextGen (Sulmona-Piana...

Narvaez vince la 3^ tappa, Pogacar resta in giallo

giro svizzera

Jhonatan Narvaez conquista la 3^ tappa del Giro di Svizzera, Bad Ragaz – Bad Ragaz di...

Pogacar: "Ho visto Urska, dimessa dall'ospedale"

Ciclismo

Prima del via della terza tappa del Giro di Svizzera, Tadej Pogacar ha dato aggiornamenti sulle...

Giro Next Gen, a Finn la 6^ tappa e la maglia rosa

Ciclismo

Con una grande azione a 10 chilometri dalla fine, Lorenzo Finn conquista la 6^ tappa del Giro...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS