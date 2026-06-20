La quarta tappa del Giro di Svizzera Women va a Marlen Reusser: la padrona di casa, vincitrice della corsa lo scorso anno e campionessa iridata a cronometro, trionfa nella prova contro il tempo ad Aarburg, 23 km adatti alle specialiste. Con questo successo strappa anche la maglia gialla a Elisa Longo Borghini. Ma il distacco dell'azzurra è di soli 10'' in classifica generale: sarà decisiva la quinta e ultima tappa domenica 21 giugno, a Villars-sur-Ollon, una frazione con circa 3000 metri di dislivello adatta alle scalatrici pure.