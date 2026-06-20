Giro di Svizzera donne, a Reusser crono e maglia gialla: Longo Borghini a soli 10''giro svizzera
Nella quarta tappa ad Aarburg, 23 km a cronometro, trionfa la campionessa iridata di specialità, Marlen Reusser. Elisa Longo Borghini perde la maglia gialla ma ha un distacco di soli 10 secondi: decisiva l'ultima tappa in programma domenica, con oltre 3000 metri di dislivello
La quarta tappa del Giro di Svizzera Women va a Marlen Reusser: la padrona di casa, vincitrice della corsa lo scorso anno e campionessa iridata a cronometro, trionfa nella prova contro il tempo ad Aarburg, 23 km adatti alle specialiste. Con questo successo strappa anche la maglia gialla a Elisa Longo Borghini. Ma il distacco dell'azzurra è di soli 10'' in classifica generale: sarà decisiva la quinta e ultima tappa domenica 21 giugno, a Villars-sur-Ollon, una frazione con circa 3000 metri di dislivello adatta alle scalatrici pure.
L'ordine d'arrivo della quarta tappa:
- 1 REUSSER Marlen SUI 29'36"46
- 2 BACKSTEDT Jane Zoe +11"
- 3 ADEGEEST Loes +54"
- 4 KOCH Franziska +01'02"
- 5 LONGO BORGHINI Elisa +01'05"
- 6 CHAPMAN Brodie +01'09"
- 7 SQUIBAN Maeva +01'11"
- 8 DE VRIES Femke +01'11"
- 9 HANSON Lauretta +01'12"
- 10 KERBAOL Cedrine +01'14
La classifica generale:
- 1 REUSSER Marlen SUI MOV 8h51'25" 00"
- 2 LONGO BORGHINI Elisa ITA UAD +10"
- 3 KERBAOL Cedrine FRA EFO +01'20"
- 4 VAN DAM Sarah CAN TVL +01'35"
- 5 DE VRIES Femke NED TVL +01'43"
- 6 NIEWIADOMA-PHINNEY Kasia POL CSZ +01'49"
- 7 LE COURT DE BILLOT MRI AGS +02'01"
- 8 HABERLIN Steffi SUI SDW +02'26"
- 9 KASTELIJN Yara NED FPC +03'19"
- 10 DE JONG Thalita NED HPH +03'57