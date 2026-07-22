Tour de France, la 17^ tappa in diretta live: anche Pogacar nella fuga

Dopo la cronometro dominata da Evenepoel, l'ultima settimana della 113^ Grande Boucle entra nel vivo. Tappa molto mossa all'inizio con quattro GPM non particolarmente duri ma collocati in rapida sequenza. Gli ultimi 100 km sono invece molto più tranquilli: si formerà una fuga, oppure le squadre dei velocisti proveranno a orchestrare la volata? Scopritelo seguendo questo liveblog
in evidenza
Tour 2026, tutto quello che c'è da sapere
- Il ritiro di Vingegaard
- Il percorso di oggi
- Cosa è successo nella 16^ tappa
- Pogacar: "Triste senza Vingegaard. E i controlli... "
- Le classifiche
- Tutte le tappe del Tour 2026
- I partecipanti e i ritirati
- L'albo d'oro
- I corridori con più tappe vinte al Tour
- Pogacar: "Io alla Vuelta? Ci sono grandi possibilità"
- Come funziona il coprimaterasso refrigerante della UAE
D'ora in poi sarà un continuo saliscendi
110 km all'arrivo: dove sono i primi 10 della classifica generale?
- Remco Evenepoel (2°), Paul Seixas (4°), Juan Ayuso (5°) e Mattias Skjelmose (6°) si trovano nel gruppo di testa insieme a Tadej Pogacar
- Isaac del Toro (3°), Tom Pidcock (8°), Jordan Jegat (9°) e Yannis Voisard (10°), invece, sono nel secondo gruppo, con un ritardo di 25 secondi
- Più indietro Lenny Martinez (7°), costretto a cambiare la bicicletta in seguito a una caduta.
Bernal primo sulla vetta
Ultimo GPM di giornata: la Cote de Saint-Jean d'Arvey (4^ cat., 1,1 km al 5,7%)
Una quarantina al comando: c'è anche Pogacar
120 km al traguardo
Van der Poel primo sul GPM
Ripresa anche questa fuga!
Chi sono i 22 battistrada
- UAE Emirates XRG: Politt
- Visma-Lease a Bike: Hagenes, Jorgenson
- Red Bull-Bora-Hansgrohe: Denz
- Lidl-Trek: Simmons
- EF Education-EasyPost: Baudin, Quinn
- Decathlon CMA CGM: Benoot
- XDS Astana: Tejada
- Bahrain Victorious: Mohoric
- Netcompany Ineos: Bernal, Tarling
- Soudal Quick-Step: Stuyven
- Alpecin-Premier Tech: Van der Poel
- Jayco AlUla: Engelhardt
- Uno-X Mobility: Skaarseth
- Movistar: Castrillo
- Pinarello Q36.5: Azparren
- Groupama-FDJ United: Braz Afono, Martin-Guyonnet
- Picnic PostNL: Dhondt
- Caja Rural-Seguros RGA: Balderstone
Aumenta il vantaggio dei fuggitivi: 25" sul gruppo
Comincia l'ascesa al Col des Pres (3^ cat., 3,5 km al 6,8%)
130 km all'arrivo: la situazione
Continui tentativi di fuga, ma nessuno finora è stato quello buono. Adesso una ventina di corridori davanti (tra cui Bernal e Politt), con appena 10" di vantaggio sul gruppo Maglia gialla.
Una cartolina dall'Abbazia di Altacomba
44.1 km/h la media dopo un'ora di corsa
Richard Carapaz (EF Education-Easypost) primo sul GPM
Gruppo di nuovo compatto: tutto da rifare
140 km al traguardo
Un quintetto al comando
Sono: Max Walker, Ben Healy (EF Education-EasyPost), Harold Tejada (XDS Astana), Ion Izagirre (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies): 15" il loro vantaggio sulla Maglia gialla.
Siamo sulla Cote de Rossillon
GPM di 4^ cat., 1,7 km al 5,3% di pendenza media.
È un momento veramente caotico della corsa: diverse cadute (per fortuna senza conseguenze) e fuga ancora da definire
Caduta in gruppo, ma sono già tornati tutti in sella
150 km all'arrivo: la situazione
- 15 davanti
- Gruppo Maglia gialla a 10"
Pidcock e Martinez coinvolti in una caduta
Entrambi si sono già rialzati, ma hanno perso una quarantina di secondi dal gruppo.
Valentin Paret-Peintre (Soudal–Quick-Step) primo sul GPM
Il francese ha ottenuto 1 punto per la Maglia a pois.
Nel frattempo, Ballerini è rientrato in gruppo
Ripresi Veistroffer e Abrahamsen
Siamo sulla Cote de Bassa
GPM di 4^ categoria, 1,5 km al 5,5%.
160 km al traguardo: la situazione
Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) conservano 15" sul gruppo Maglia gialla.
Problema meccanico per Florian Vermeersch (UAE Emirates XRG)
Caduta per Davide Ballerini (XDS Astana)
L'azzurro è scivolato nei pressi di una rotatoria. Si è già rialzato, ma ha perso oltre 2 minuti dalla testa della corsa.
Il Tour transita da Aix-les-Bains
Situata ai piedi delle Alpi, è la città della prima vittoria di tappa di Raymond Poulidor al Tour, il 12 luglio del 1962. In questa edizione, esattamente 64 anni dopo quel primo successo, il nipote Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), ha vinto a Ussel.
La coppia di testa ha guadagnato circa 25" secondi sul gruppo
Veistroffer è il primo attaccante di giornata, Abrahamsen sulla sua ruota
PARTITA UFFICIALMENTE LA 17^TAPPA!
Meteo
Bellissima giornata in Savoia, baciata dal sole. Temperatura attuale di 26°C.
Grande accoglienza degli appassionati, come sempre al Tour
La terza volta al Tour per Chambéry
La città della Savoia ospita la partenza di una tappa per la terza volta dopo le edizioni del 1996 e del 2010, teatro anche della vittoria di Rigoberto Uran nella 9^ frazione del 2017. Chambéry è stata inoltre sede dei Campionati del mondo di ciclismo su strada del 1989 che hanno incoronato Greg LeMond, e Jeannie Longo nella corsa in linea femminile.
La video-presentazione della tappa di oggi
Dolcissima visita pure per Mattias Skjelmose
Via al trasferimento verso il km 0!
Una simpatica sorpresa anche per Pidcock a pochi minuti dal via
Beh, ieri Seixas ha incontrato i suoi nonni dopo la tappa!
Ricordate il video in cui Seixas ufficializzava la sua partecipazione al Tour?
Era un annuncio tenerissimo fatto ai suoi nonni...
Il Mondiale di calcio non è ancora finito
O almeno, non sono finiti i suoi effetti. La Viking Row è diventata uno spettacolo sempre più frequente sulle strade della Grande Boucle
Gli orari della 17^tappa
- Partenza neutralizzata: 13.20
- Partenza dal km 0: 13.35
- Arrivo: tra le 17.18 e le 17.39
Il percorso del Tour e il riassunto delle puntate precedenti
Oggi festeggeranno velocisti o fuggitivi (o almeno, solo uno di loro). Da domani a sabato invece salite dure e terribili, tra cui la doppia scalata dell'Alpe d'Huez
Tour de France 2026, il più spettacolare degli ultimi anni? Date, tappe, altimetrie e vincitoriVai al contenuto
I GPM della tappa
- Cote de Bassa (4^categoria, 1,5 km per una pendenza del 5,5%)
- Cote de Rossillon (4^categoria, 1,7 km al 5,3%)
- Col des Pres (3^categoria, 3,5 km al 6,8%)
- Cote de Saint-Jean d'Arvey (4^categoria, 1,1 km al 5,7%)
L'altimetria della 17^tappa
Cosa prevede la tappa di oggi?
Quattro GPM ravvicinati all'inizio, gli oltre 100 km finali invece non prevedono insidie. I velocisti resisteranno? Oppure sarà il giorno di una fuga vincente?
Tour de France, la presentazione della 17^ tappaVai al contenuto
La top 5 della classifica a punti
- Mads Pedersen - 417 punti
- Jasper Philipsen - 386 punti
- Biniam Girmay - 361 punti
- Max Kanter - 271 punti
- Olav Kooij - 210 punti
Nella cronometro di ieri la classifica non ha ovviamente subito modifiche, oggi però potrebbe essere una tappa decisiva per l'assegnazione della maglia verde
La top 5 della classifica scalatori
- Tadej Pogacar - 70 punti
- Valentin Paret-Peintre - 45 punti
- Richard Carapaz - 39 punti
- Remco Evenepoel - 36 punti
- Paul Seixas - 34 punti
Come nelle ultime tappe, la maglia a pois sarà indossata da Valentin Paret-Peintre. Pogacar è già occupato con quella più importante
La top 5 della classifica giovani
- Isaac Del Toro in 56h 21'09''
- Paul Seixas +20''
- Juan Ayuso +2'31''
- Lenny Martinez +5'59"
- Davide Piganzoli +20'37''
La giovane sfida Seixas-Del Toro, la stessa per l'ultimo gradino del podio, promette scintille. Tagliato ormai fuori invece Ajuso, autore di una prova terribile a cronometro
La top 10 della classifica generale
- 1) POGACAR Tadej 56h14′18″
- 2) EVENEPOEL Remco +4'32"
- 3) DEL TORO Isaac +6'51''
- 4) SEIXAS Paul +7'11"
- 5) AYUSO Juan +9'22''
- 6) SKJELMOSE Mattias +10'14"
- 7) MARTINEZ Lenny +12'50"
- 8) PIDCOCK Thomas +12'58''
- 9) JEGAT Jordan +22'50''
- 10) VOISARD Yannis +24'18'
Le classifiche del Tour
A proposito di Pogacar, lo sloveno si sta avvicinando alla conquista del quinto Tour personale, il terzo consecutivo. Ecco la situazione
Le classifiche del Tour de France dopo la 16^ tappaVai al contenuto
La grande prova di Cattaneo
La speranza italiana per la cronometro di ieri era Filippo Ganna, finito però appena fuori dalla top 10 (11°). Il migliore degli azzurri alla fine è stato Mattia Cattaneo, a lungo in testa e infine sesto, superato soltanto dai big della classifica generale. Il coronamento di una giornata a tinte Red Bull
Out 2/3 del podio del 2025
Il ritiro di Lipowitz ha seguito quello di Vingegaard, caduto nel corso della tappa di domenica. Erano arrivati rispettivamente terzo e secondo nell'ultima edizione del Tour: l'ultimo reduce resta Pogacar, il campione in carica
Tour de France 2026, tutti i corridori partecipanti e i ritirati: out LipowitzVai al contenuto
Il ritiro di Lipowitz
Il compagno di squadra di Evenepoel, nonostante non sia uno specialista della prova contro il tempo, stava effettuando un ottimo tempo prima di cadere in una curva in discesa. Era quinto in classifica nella generale e, molto probabilmente, sarebbe stato ancora in grado di contendere il podio a Seixas e Del Toro. Ha riportato una frattura alla clavicola, stesso infortunio che ha frenato Vingegaard
Il numero di Evenepoel
Il tempo incredibile del belga, confermatosi il miglior cronoman al mondo. Ha dato più di un minuto al terzo classificato, Skjelmose. Solo Pogacar ha sostenuto il suo ritmo, pagando comunque un distacco di 28 secondi
Che cosa è successo ieri?
La RedBull-BORA-Hansgrohe ha festeggiato e versato qualche lacrima. Remco Evenepoel ha vinto e dominato la cronometro, Florian Lipowitz anche stava andando bene, ma si è ritirato a seguito di una caduta. QUI potete rivivere tutto
Buongiorno a tutti. Ripartono le tappe in linea al Tour de France, oggi è il giorno della 17^. Avviciniamoci insieme all'inizio, previsto per le 13.20