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Tour de France, la 17^ tappa in diretta live: anche Pogacar nella fuga

live Ciclismo

a cura di Alfredo Corallo

Dopo la cronometro dominata da Evenepoel, l'ultima settimana della 113^ Grande Boucle entra nel vivo. Tappa molto mossa all'inizio con quattro GPM non particolarmente duri ma collocati in rapida sequenza. Gli ultimi 100 km sono invece molto più tranquilli: si formerà una fuga, oppure le squadre dei velocisti proveranno a orchestrare la volata? Scopritelo seguendo questo liveblog

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D'ora in poi sarà un continuo saliscendi

110 km all'arrivo: dove sono i primi 10 della classifica generale?

  • Remco Evenepoel (2°), Paul Seixas (4°), Juan Ayuso (5°) e Mattias Skjelmose (6°) si trovano nel gruppo di testa insieme a Tadej Pogacar
  • Isaac del Toro (3°), Tom Pidcock (8°), Jordan Jegat (9°) e Yannis Voisard (10°), invece, sono nel secondo gruppo, con un ritardo di 25 secondi
  • Più indietro Lenny Martinez (7°), costretto a cambiare la bicicletta in seguito a una caduta.

Bernal primo sulla vetta

Ultimo GPM di giornata: la Cote de Saint-Jean d'Arvey (4^ cat., 1,1 km al 5,7%)

Una quarantina al comando: c'è anche Pogacar

120 km al traguardo

Van der Poel primo sul GPM

Ripresa anche questa fuga!

Chi sono i 22 battistrada

  • UAE Emirates XRG: Politt
  • Visma-Lease a Bike: Hagenes, Jorgenson
  • Red Bull-Bora-Hansgrohe: Denz
  • Lidl-Trek: Simmons
  • EF Education-EasyPost: Baudin, Quinn
  • Decathlon CMA CGM: Benoot
  • XDS Astana: Tejada
  • Bahrain Victorious: Mohoric
  • Netcompany Ineos: Bernal, Tarling
  • Soudal Quick-Step: Stuyven
  • Alpecin-Premier Tech: Van der Poel
  • Jayco AlUla: Engelhardt
  • Uno-X Mobility: Skaarseth
  • Movistar: Castrillo
  • Pinarello Q36.5: Azparren
  • Groupama-FDJ United: Braz Afono, Martin-Guyonnet
  • Picnic PostNL: Dhondt
  • Caja Rural-Seguros RGA: Balderstone

Aumenta il vantaggio dei fuggitivi: 25" sul gruppo

Comincia l'ascesa al Col des Pres (3^ cat., 3,5 km al 6,8%)

130 km all'arrivo: la situazione

Continui tentativi di fuga, ma nessuno finora è stato quello buono. Adesso una ventina di corridori davanti (tra cui Bernal e Politt), con appena 10" di vantaggio sul gruppo Maglia gialla.

Una cartolina dall'Abbazia di Altacomba

44.1 km/h la media dopo un'ora di corsa

Richard Carapaz (EF Education-Easypost) primo sul GPM

Gruppo di nuovo compatto: tutto da rifare

140 km al traguardo

Un quintetto al comando

Sono: Max Walker, Ben Healy (EF Education-EasyPost), Harold Tejada (XDS Astana), Ion Izagirre (Cofidis), Anthony Turgis (TotalEnergies): 15" il loro vantaggio sulla Maglia gialla.

Siamo sulla Cote de Rossillon

GPM di 4^ cat., 1,7 km al 5,3% di pendenza media.

È un momento veramente caotico della corsa: diverse cadute (per fortuna senza conseguenze) e fuga ancora da definire

Caduta in gruppo, ma sono già tornati tutti in sella

150 km all'arrivo: la situazione

  • 15 davanti
  • Gruppo Maglia gialla a 10"

Pidcock e Martinez coinvolti in una caduta

Entrambi si sono già rialzati, ma hanno perso una quarantina di secondi dal gruppo.

Valentin Paret-Peintre (Soudal–Quick-Step) primo sul GPM

Il francese ha ottenuto 1 punto per la Maglia a pois.

Nel frattempo, Ballerini è rientrato in gruppo

Ripresi Veistroffer e Abrahamsen

Siamo sulla Cote de Bassa

GPM di 4^ categoria, 1,5 km al 5,5%.

160 km al traguardo: la situazione

Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) conservano 15" sul gruppo Maglia gialla. 

Problema meccanico per Florian Vermeersch (UAE Emirates XRG)

Caduta per Davide Ballerini (XDS Astana)

L'azzurro è scivolato nei pressi di una rotatoria. Si è già rialzato, ma ha perso oltre 2 minuti dalla testa della corsa.

Il Tour transita da Aix-les-Bains

Situata ai piedi delle Alpi, è la città della prima vittoria di tappa di Raymond Poulidor al Tour, il 12 luglio del 1962. In questa edizione, esattamente 64 anni dopo quel primo successo, il nipote Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), ha vinto a Ussel.

La coppia di testa ha guadagnato circa 25" secondi sul gruppo

Veistroffer è il primo attaccante di giornata, Abrahamsen sulla sua ruota

PARTITA UFFICIALMENTE LA 17^TAPPA!

Meteo

Bellissima giornata in Savoia, baciata dal sole. Temperatura attuale di 26°C.

Grande accoglienza degli appassionati, come sempre al Tour

La terza volta al Tour per Chambéry

La città della Savoia ospita la partenza di una tappa per la terza volta dopo le edizioni del 1996 e del 2010, teatro anche della vittoria di Rigoberto Uran nella 9^ frazione del 2017. Chambéry è stata inoltre sede dei Campionati del mondo di ciclismo su strada del 1989 che hanno incoronato Greg LeMond, e Jeannie Longo nella corsa in linea femminile.

La video-presentazione della tappa di oggi

Dolcissima visita pure per Mattias Skjelmose

Via al trasferimento verso il km 0!

Una simpatica sorpresa anche per Pidcock a pochi minuti dal via

Beh, ieri Seixas ha incontrato i suoi nonni dopo la tappa!

Ricordate il video in cui Seixas ufficializzava la sua partecipazione al Tour?

Era un annuncio tenerissimo fatto ai suoi nonni...

Il Mondiale di calcio non è ancora finito

O almeno, non sono finiti i suoi effetti. La Viking Row è diventata uno spettacolo sempre più frequente sulle strade della Grande Boucle

Gli orari della 17^tappa

  • Partenza neutralizzata: 13.20
  • Partenza dal km 0: 13.35
  • Arrivo: tra le 17.18 e le 17.39

Il percorso del Tour e il riassunto delle puntate precedenti

Oggi festeggeranno velocisti o fuggitivi (o almeno, solo uno di loro). Da domani a sabato invece salite dure e terribili, tra cui la doppia scalata dell'Alpe d'Huez

Tour de France 2026, il più spettacolare degli ultimi anni? Date, tappe, altimetrie e vincitori

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I GPM della tappa

- Cote de Bassa (4^categoria, 1,5 km per una pendenza del 5,5%)

- Cote de Rossillon (4^categoria, 1,7 km al 5,3%)

- Col des Pres (3^categoria, 3,5 km al 6,8%)

- Cote de Saint-Jean d'Arvey (4^categoria, 1,1 km al 5,7%)

L'altimetria della 17^tappa

Tappa 17

Cosa prevede la tappa di oggi?

Quattro GPM ravvicinati all'inizio, gli oltre 100 km finali invece non prevedono insidie. I velocisti resisteranno? Oppure sarà il giorno di una fuga vincente?

Tour de France, la presentazione della 17^ tappa

Tour de France, la presentazione della 17^ tappa

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La top 5 della classifica a punti

  1. Mads Pedersen - 417 punti
  2. Jasper Philipsen - 386 punti
  3. Biniam Girmay - 361 punti
  4. Max Kanter - 271 punti
  5. Olav Kooij - 210 punti

Nella cronometro di ieri la classifica non ha ovviamente subito modifiche, oggi però potrebbe essere una tappa decisiva per l'assegnazione della maglia verde

La top 5 della classifica scalatori

  1. Tadej Pogacar - 70 punti
  2. Valentin Paret-Peintre - 45 punti
  3. Richard Carapaz - 39 punti
  4. Remco Evenepoel - 36 punti
  5. Paul Seixas - 34 punti

Come nelle ultime tappe, la maglia a pois sarà indossata da Valentin Paret-Peintre. Pogacar è già occupato con quella più importante

La top 5 della classifica giovani

  1. Isaac Del Toro in 56h 21'09''
  2. Paul Seixas +20''
  3. Juan Ayuso +2'31''
  4. Lenny Martinez +5'59"
  5. Davide Piganzoli +20'37''

La giovane sfida Seixas-Del Toro, la stessa per l'ultimo gradino del podio, promette scintille. Tagliato ormai fuori invece Ajuso, autore di una prova terribile a cronometro

La top 10 della classifica generale

  • 1) POGACAR Tadej 56h14′18″
  • 2) EVENEPOEL Remco +4'32"
  • 3) DEL TORO Isaac +6'51''
  • 4) SEIXAS Paul +7'11"
  • 5) AYUSO Juan +9'22''
  • 6) SKJELMOSE Mattias +10'14"
  • 7) MARTINEZ Lenny +12'50"
  • 8) PIDCOCK Thomas +12'58''
  • 9) JEGAT Jordan +22'50''
  • 10) VOISARD Yannis +24'18'

Le classifiche del Tour

A proposito di Pogacar, lo sloveno si sta avvicinando alla conquista del quinto Tour personale, il terzo consecutivo. Ecco la situazione

Le classifiche del Tour de France dopo la 16^ tappa

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La grande prova di Cattaneo

La speranza italiana per la cronometro di ieri era Filippo Ganna, finito però appena fuori dalla top 10 (11°). Il migliore degli azzurri alla fine è stato Mattia Cattaneo, a lungo in testa e infine sesto, superato soltanto dai big della classifica generale. Il coronamento di una giornata a tinte Red Bull

Cattaneo

Out 2/3 del podio del 2025

Il ritiro di Lipowitz ha seguito quello di Vingegaard, caduto nel corso della tappa di domenica. Erano arrivati rispettivamente terzo e secondo nell'ultima edizione del Tour: l'ultimo reduce resta Pogacar, il campione in carica

Tour de France 2026, tutti i corridori partecipanti e i ritirati: out Lipowitz

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Il ritiro di Lipowitz

Il compagno di squadra di Evenepoel, nonostante non sia uno specialista della prova contro il tempo, stava effettuando un ottimo tempo prima di cadere in una curva in discesa. Era quinto in classifica nella generale e, molto probabilmente, sarebbe stato ancora in grado di contendere il podio a Seixas e Del Toro. Ha riportato una frattura alla clavicola, stesso infortunio che ha frenato Vingegaard

Il numero di Evenepoel

Il tempo incredibile del belga, confermatosi il miglior cronoman al mondo. Ha dato più di un minuto al terzo classificato, Skjelmose. Solo Pogacar ha sostenuto il suo ritmo, pagando comunque un distacco di 28 secondi

Che cosa è successo ieri?

La RedBull-BORA-Hansgrohe ha festeggiato e versato qualche lacrima. Remco Evenepoel ha vinto e dominato la cronometro, Florian Lipowitz anche stava andando bene, ma si è ritirato a seguito di una caduta. QUI potete rivivere tutto

Tour

Buongiorno a tutti. Ripartono le tappe in linea al Tour de France, oggi è il giorno della 17^. Avviciniamoci insieme all'inizio, previsto per le 13.20

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