Tour de France, la 17^ tappa in diretta live: anche Pogacar nella fuga

Il compagno di squadra di Evenepoel, nonostante non sia uno specialista della prova contro il tempo, stava effettuando un ottimo tempo prima di cadere in una curva in discesa. Era quinto in classifica nella generale e, molto probabilmente, sarebbe stato ancora in grado di contendere il podio a Seixas e Del Toro. Ha riportato una frattura alla clavicola, stesso infortunio che ha frenato Vingegaard