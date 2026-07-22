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Pogacar alla Vuelta 2026, il direttore Guillén: "Lui vorrebbe esserci, sono ottimista"

Ciclismo

Le parole del direttore della Vuelta Javier Guillen sulla possibile partecipazione del campione sloveno alla corsa a tappe spagnola: "Di sicuro quello che ha detto al Principe Alberto è importante, significa che a lui piacerebbe esserci. Sono molto ottimista, credo che ci siano molte possibilità"

"Pogacar alla Vuelta? Di sicuro quello che ha detto al Principe Alberto è importante, significa che a lui piacerebbe esserci. Sono molto ottimista, credo che ci siano molte possibilità". Lo ha dichiarato Javier Guillen, direttore della Vuelta, intervenuto al programma di Eurosport 'La Montonera'. Lo sloveno - che si avvia alla conquista del suo quinto Tour de France - non ha ancora nel palmares la corsa a tappe spagnola (ha partecipato solamente nel 2019, chiudendo al terzo posto). Negli scorsi giorni il Principe Alberto (la Vuelta partirà da Monaco il prossimo 22 agosto) aveva lanciato la possibile partecipazione, a cui Pogacar aveva risposto con un "se lo dice lui, allora ci sono ottime possibilità". Il suo team UAE ha invece fatto capire che ogni decisione verrà presa solamente al termine del Tour de France.

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