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Giro Svizzera Women, dominio Reusser: sua 5^ tappa e maglia gialla. Longo Borghini lontana

Ciclismo

Marlen Reusser domina l'ultima tappa del Giro di Svizzera Women, a Villars sur Ollon, tappa regina della corsa con circa 3000 metri di dislivello e 40km di salite, e conquista la maglia gialla per il secondo anno consecutivo. Elisa Longo Borghini lontana, all'arrivo paga quasi dieci minuti e chiude al nono posto in classifica generale

Marlen Reusser fa un doppio bis: dopo la cronometro di sabato, conquista anche l'ultima tappa, la frazione regina, e vince il suo secondo Giro di Svizzera consecutivo. Nella quinta tappa, 100 km nel percorso di Villars-sur-Ollon con 40 km di salite e circa 3000 metri di dislivello, la padrona di casa è più forte di tutte e precede di sette secondi la giovane francese Cedrine Kerbaol e la polacca Kasia Niewiadoma. Lontana la nostra Elisa Longo Borghini che arriva sul traguardo 16^ a 9 minuti e 56 secondi. L'azzurra, che prima dell'ultima tappa era seconda in classifica generale a 10 secondi dalla svizzera Reusser, chiude il Giro di Svizzera al nono posto in classifica generale.

La classifica della quinta tappa: 

  • 1) Marlen Reusser 3:07:20
  • 2) Cedrine Kerbaol +7''
  • 3) Kasia Niewiadoma +7''
  • 4) Kimbelrey Le Court-Pienaar +37''
  • 5) Femke de Vries +1'01''
  • 6) Steffi Haberlin +2'28''
  • 7) Megan Arens +3'28''
  • 8) Sarah Van Dam +3'41''
  • 9) Nina Bujisman +3'42''
  • 10) Jiulette Berthet +4'02''
  • 16) Elisa Longo Borghini +9'56''

La classifica finale del Giro di Svizzera: 

  • 1) Marlen Reusser 3:07:20
  • 2) Cedrine Kerbaol +1'31''
  • 3) Kasia Niewiadoma +2'02''
  • 4) Kimbelrey Le Court-Pienaar +2'48''
  • 5) Femke de Vries +2'54''
  • 6) Steffi Haberlin +5'04''
  • 7) Sarah Van Dam +5'26''
  • 8) Jiulette Berthet +9'41''
  • 9) Elisa Longo Borghini +10'16''
  • 10)Yara Kastelijn '11'02''

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