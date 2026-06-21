Marlen Reusser domina l'ultima tappa del Giro di Svizzera Women, a Villars sur Ollon, tappa regina della corsa con circa 3000 metri di dislivello e 40km di salite, e conquista la maglia gialla per il secondo anno consecutivo. Elisa Longo Borghini lontana, all'arrivo paga quasi dieci minuti e chiude al nono posto in classifica generale

Marlen Reusser fa un doppio bis: dopo la cronometro di sabato, conquista anche l'ultima tappa, la frazione regina, e vince il suo secondo Giro di Svizzera consecutivo. Nella quinta tappa, 100 km nel percorso di Villars-sur-Ollon con 40 km di salite e circa 3000 metri di dislivello, la padrona di casa è più forte di tutte e precede di sette secondi la giovane francese Cedrine Kerbaol e la polacca Kasia Niewiadoma. Lontana la nostra Elisa Longo Borghini che arriva sul traguardo 16^ a 9 minuti e 56 secondi. L'azzurra, che prima dell'ultima tappa era seconda in classifica generale a 10 secondi dalla svizzera Reusser, chiude il Giro di Svizzera al nono posto in classifica generale.