Sabato la prova su strada dei campionati italiani di ciclismo, senza il vincitore dello scorso anno Filippo Conca. Assente anche Alessandro Covi, secondo nel 2025. Il percorso è di 225 km, con partenza da Asti e arrivo a Cuneo. Previsti due gran premi della montagna nella prima parte della gara

Sabato 27 giugno appuntamento con il campionato italiano su strada, da Asti a Cuneo. Si tratta della 125^ maglia tricolore in una gara che è valida anche per la Coppa Italia delle Regioni, organizzata dalla Lega e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Un progetto che intende "valorizzare attraverso il ciclismo i territori delle Regioni italiane". I team, 48 in totale per 139 iscritti al via, tra World Tour, Professional e Continental, hanno svolto le operazioni preliminari che si sono tenute al Palazzo della Provincia di Cuneo. Sabato la gara parte da piazza Vittorio Alfieri, ad Asti, con ritrovo di partenza alle 9.30. La presentazione delle squadre è fissata dalle 10.00 alle 10.50, con successivo incolonnamento e partenza dal km 0 alle 11.10.

I corridori partecipanti Spicca l’assenza di Filippo Conca e Alessandro Covi (Jayco), primo e secondo nel 2025. Al via invece Alberto Bruttomesso (Bahrain), Marco Manenti, Filippo Magli, Martin Marcellusi e Manuel Tarozzi(Bardiani CSF 7 Saber), Giovanni Lonardi, Ludovico Crescioli, Mirco Maestri e i fratelli Davide e Mattia Bais (Polti Vist Malta), Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Jonathan Milan, Matteo Sobrero, Simone Consonni e Jacopo Mosca (Lidl Trek), Alberto Dainese, Gianmarco Garofoli, Filippo Zana (Soudal Quick Step), Davide Ballerini, Nicola Conci e Simone Velasco (XDS Astana), Valerio Conti (Solution Tech), Alessio Magagnotti, Lorenzo Finn e Mattia Cattaneo (Redbull Bora Hansgrohe), Luca Vergallito (Alpecin Premier Tech), Filippo D’Aiuto (General Store),Alessandro Fancellu, Samuele Zoccarato, Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort), Davide Formolo, Manlio Moro, Lorenzo Milesi (Movistar), Nicolò Garibbo e Tommaso Dati (Team Ukyo), Filippo Baroncini e Luca Giaimi (UAE), Matteo Trentin (Tudor), Lorenzo Rota (Lotto Intermarchè), Marco Frigo (NSN), Mattia Gaffuri (Pic Nic), Vincenzo Albanese (EF).