Tour de France, la 13^ tappa in diretta live: maxi-fuga di 37 corridori al comando
Oggi la tappa più lunga del Tour de France 2026: sono 205,8 i km della 13^ frazione da Dole a Belfort. A 30 km dall'arrivo la scalata su Ballon d'Alsace, GPM di 1^ categoria. Sarà Pogacar show o ci sarà l'occasione per i cacciatori di tappe? Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale minuto per minuto
TOUR 2026: CLASSIFICHE - PERCORSO - PARTECIPANTI
in evidenza
Tour de France 2026, tutto quello che c'è da sapere:
Sale a 15" il gap con il gruppo Maglia gialla
160 km all'arrivo
Lorenzo Germani (Groupama–FDJ) l'unico italiano in fuga
La formazione completa dei fuggitivi
Tra loro ci sono Pidcock, Alaphilippe, Vauquelin e Mauro Schmid
Dieci secondi il vantaggio dello squadrone di attaccanti
McNulty alla guida di una maxi-fuga di 37 corridori
170 km al traguardo
Ripreso il quintetto: tutto da rifare!
Anche Romain Grégoire (Groupama-FDJ) tra i più intraprendenti: è atteso da numerosi tifosi a Saint-Vit, la città di sua madre.
180 km all'arrivo
Il vantaggio dei 5 battistrada è di una decina di secondi
Per Pogacar è il 63° giorno in Maglia gialla
Anche Felix Engelhardt (Jayco AlUla) vorrebbe inserirsi nella fuga
Pedersen tra i più attivi
Il danese si dà il cambio con Alaphilippe e Abrahamsen nel tentativo di allungare, ma la UAE Emirates neutralizza ogni tentativo di contrattacco grazie a Politt e Florian Vermeersch.
Il momento della partenza visto dall'alto. VIDEO
La XDS Astana lancia un'azione in testa al gruppo, Nils Politt (UAE Emirates) si mette alla loro ruota.
Un quintetto al comando
Al momento, cinque corridori hanno un vantaggio di pochi metri sul gruppo: Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), Michal Kwiatkowski (Netcompany Ineos), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) e Alex Kirsch (Cofidis).
La battaglia per la fuga si preannuncia lunga, oggi, visti i molteplici interessi in gioco: cacciatori di tappe, pretendenti alla Maglia verde, corridori che puntano alla Maglia a pois, uomini di classifica... persino la classifica a squadre è ancora in ballo.
Timidi tentativi anche diJonas Abrahamsen, Tom Pidcock e Alex Kirsch
Simone Velasco è il primo a provare la fuga
La classifica dei team
La Lidl-Trek è ancora al comando della classifica con un vantaggio di 24’18’’ sulla UAE Emirates-XRG. La Visma-Lease a Bike è terza in classifica generale (+38’51’’).
Per la terza volta, Anche oggi - per la terza volta in questo Tour -Veistroffer (Lotto Intermarché) gareggia con la 'medaglia' di corridore più combattivo.
Corridori in passerella: Veistroffer tra i più acclamati
Pogacar di ottimo umore: un bene o un male per i rivali?
Il Tour a Dole: i precedenti
Dole ha ospitato per la prima volta il Tour de France nel 1939: François Neuens vinse la tappa 17^ tappa con partenza da Annecy. Da allora, Dole è stata sede di partenza di tre tappe; la più recente risale al 2022, quando Wout van Aert si aggiudicò la frazione con arrivo a Losanna.
Via al trasferimento verso il Km 0
Il primo tifoso di Tim Merlier: il piccolo Jules!
Dolce sorpresa per Xandro Meurisse
Un ospite speciale
Thibaut Pinot, vero mito per i tifosi francesi, ospite speciale della tappa che passa dalle sue zone...
I paesaggi della tappa di oggi
Un ripasso dei dettagli della tappa prima del via
Buon compleanno Lennert Van Eetvelt
Il corridore della Lotto Intermarché compie oggi 25 anni
La video presentazione della tappa di oggi
L'altimetria della tappa di oggi
Gli orari della tappa di oggi:
- Partenza neutralizzata: 13.00
- Partenza dal km zero: 13.20
- Arrivo: tra le 17.46 e le 18.12
La frazione più lunga di questo Tour
Tappa tranquillissima al Tour de France... per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Melisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Cos des Croix, GPM di 3^ categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato, mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di quest'edizione del Tour, 205,8 km.
La diretta dal foglio firma
La presentazione della tappa di oggi:
Dopo un paio di volate, si torna a scalare alla Grande Boucle. E che scalata: il GPM di 1^ categoria del Ballon d'Alsace (8,9 km con pendenza media del 6,9%), attende i corridori tra i 40 e i 30 km all'arrivo. Aspettarsi un nuovo attacco di Pogacar è lecito, ma anche i suoi avversari devono lanciare un segnale
Tour de France oggi da Dole a Belfort: percorso e altimetria della 13^ tappaVai al contenuto
Il Ballon d'Alsace apre un weekend tutto in salita
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Tour de France 2026, sarà il più spettacolare degli ultimi anni? Date, tappe, altimetrie e vincitoriVai al contenuto
Classifica giovani, che lotta per la maglia bianca
- Juan Ayuso +43h08'23"
- Paul Seixas +13"
- Isaac Del Toro +46"
- Lenny Martinez +2'12"
- Davide Piganzoli +9'16''
Pogacar domina anche la maglia a pois
- Tadej Pogacar - 42 punti
- Jonas Vingegaard - 27 punti
- Richard Carapaz - 19 punti
- Valentin Paret Peintre - 18 punti
- Paul Seixas - 18 punti
Maglia verde: Pedersen sempre saldo in testa
- Mads Pedersen - 357 punti
- Biniam Girmay - 317 punti
- Jasper Philipsen - 311 punti
- Tim Merlier - 307 punti
- Max Kanter - 239 punti
La classifica generale: Pogi sempre in giallo
- 1) POGACAR Tadej 43h04'01"
- 2) VINGEGAARD Jonas +3'36"
- 3) EVENEPOEL Remco +4'06"
- 4) AYUSO Juan +4'22"
- 5) SEIXAS Paul +4'35"
- 6) LIPOWITZ Florian +4'44"
- 7) DEL TORO Isaac +5'08"
- 8) SKJELMOSE Mattias +5'45"
- 9) MARTINEZ Lenny +6'34"
- 10) PIDCOCK Tom +11'49''
L'ordine d'arrivo della tappa di ieri e tutte le classifiche
- 1) Tim Merlier in 3h 38'53''
- 2) Olav Kooij - S.T.
- 3) Jasper Philipsen - S.T.
- 4) Biniam Girmay - S.T.
- 5) Milan Fretin - S.T.
- 6) Anthony Turgis - S.T.
- 7) Max Kanter - S.T.
- 8) Clement Russo - S.T.
- 9) Mads Pedersen - S.T.
- 10) Huub Artz - S.T.
Le classifiche del Tour de France dopo la 12^ tappaVai al contenuto
Le immagini della caduta di ieri
Per Gaviria frattura alla clavicola sinistra
Il velocista colombiano abbandona il Tour dopo la brutta caduta nella volata di ieri
Slock dovrebbe farcela
Mentre Berckmoes è in viaggio verso il Belgio dove verrà operato per la frattura alla clavicola, Slock resta al Tour e le sue condizioni verranno monitorate
Gaviria e Berckmoes costretti al ritiro
Per entrambi i corridori fratture alla clavicola. Qui l'elenco dei partecipanti e dei ritirati al Tour 2026
Tour de France 2026, tutti i corridori partecipanti e i ritirati: out GaviriaVai al contenuto
Godon, nessuna commozione cerebrale
Il corridore della Netcompany-INEOS è uno dei corridori coinvolti nella tremenda caduta di ieri durante la volata. Per fortuna, nessuna commozione cerebrale ma le sue condizioni saranno monitorate secondo i protocolli UCI
Ieri il tris di Merlier, ma che caduta nel finale!
Non c'è due senza tre. Tim Merlier domina la volata a Chalon Sur Saon davanti a Kooij e Philipsen. Finale caratterizzato anche da una brutta caduta nel rettilineo conclusivo. Ripresa la fuga a quattro iniziale con Caruso e il solito Veistroffer, negli ultimi 30 km tanti attacchi da parte della Lidl-Trek e della Ineos per evitare l'arrivo in gruppo. Alla fine però le squadre dei velocisti si sono imposte. Qui il racconto della tappa di ieri
Tour de France, la 12^ tappa in diretta LIVE: fughe riprese, sarà volata?Vai al contenuto
Oggi la 13^ tappa del Tour de France 2026
Buongiorno e buon Tour!
Oggi la 13^ tappa della Grande Boucle 2026: si sale sul Ballon d'Alsace, salita di prima categoria a una trentina di chilometri dall'arrivo. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa