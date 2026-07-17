Non c'è due senza tre. Tim Merlier domina la volata a Chalon Sur Saon davanti a Kooij e Philipsen. Finale caratterizzato anche da una brutta caduta nel rettilineo conclusivo. Ripresa la fuga a quattro iniziale con Caruso e il solito Veistroffer, negli ultimi 30 km tanti attacchi da parte della Lidl-Trek e della Ineos per evitare l'arrivo in gruppo. Alla fine però le squadre dei velocisti si sono imposte. Qui il racconto della tappa di ieri