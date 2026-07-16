Tour de France, la 12^ tappa in diretta live

Alaphilippe, Oliveira, Charmig, Le Berre: i quattro protagonisti della lunga fuga di ieri. Non hanno mai superato il vantaggio di un minuto e mezzo, ma hanno sognato di arrivare prima di tutti sul traguardo. Alaphilippe ha mollato sull'ultimo GPM, gli altri tre sono stati ripresi solo a 6 km dal traguardo