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Tour de France, la 12^ tappa in diretta live

live Ciclismo

a cura di Bernardo Cianfrocca

La Grande Boucle scende in pista. Partenza dallo storico circuito di Magny Cours e probabile nuovo arrivo in volata dopo 179 km. Attenzione però al terzo e ultimo GPM, collocato a meno di 20 km dal traguardo. Potrebbe riservare dei colpi di scena. Si preannuncia invece un'altra giornata tranquilla per la maglia gialla Pogacar e per gli altri uomini di classifica

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La top 5 della classifica a punti - Maglia verde

  1. Mads Pedersen - 319 punti
  2. Biniam Girmay - 276 punti
  3. Tim Merlier - 225 punti
  4. Jasper Philipsen - 215 punti
  5. Max Kanter - 205 punti

La top 10 della classifica generale - Maglia gialla

  • 1) POGACAR Tadej 39h25'08"
  • 2) VINGEGAARD Jonas +3'36"
  • 3) EVENEPOEL Remco +4'06"
  • 4) AYUSO Juan +4'22"
  • 5) SEIXAS Paul +4'35"
  • 6) LIPOWITZ Florian +4'44"
  • 7) DEL TORO Isaac +5'08"
  • 8) SKJELMOSE Mattias +5'45"
  • 9) MARTINEZ Lenny +6'34"
  • 10) PIDCOCK Tom +11'49''

Le classifiche del Tour de France

Dalla maglia gialla a quella verde, passando per quella a pois e quella bianca. Tutte le classifiche dopo undici tappe

Altro arrivo in volata?

Sembra l'opzione più scontata, ma il GPM di 4^ categoria a Cote de Montagny Les Bury (2,6 km per una pendenza media del 4,3%), collocato a meno di 20 km dal traguardo, può essere un trampolino di lancio per qualche attaccante o dare modo ai fuggitivi di dare vigore alla loro azione

L'altimetria della tappa di oggi

Tappa12

La presentazione della 12^ tappa

Oggi si prospetta un'altra occasione per i velocisti, ma nel finale si nasconde qualche insidia

Tour, la presentazione della 12^ tappa

Tour, la presentazione della 12^ tappa

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L'affaire Philipsen

Terzo al traguardo, retrocesso in ultima posizione e poi di nuovo premiato con il podio di tappa. Il belga ha vissuto momenti convulsi dopo la frazione di ieri e il suo Tour finora resta deludente: nessuna vittoria e maglia verde lonatan

La lunga fuga

Alaphilippe, Oliveira, Charmig, Le Berre: i quattro protagonisti della lunga fuga di ieri. Non hanno mai superato il vantaggio di un minuto e mezzo, ma hanno sognato di arrivare prima di tutti sul traguardo. Alaphilippe ha mollato sull'ultimo GPM, gli altri tre sono stati ripresi solo a 6 km dal traguardo

Fuga

Cosa è successo ieri

Vittoria in volata di Soren Waerenskjold: il norvegese è stato autore di un gran guizzo nel finale e ha anticipato gli specialisti Kooij e Philipsen. Deludenti Merlier e Kanter

Tour de France, l'11^ tappa Vichy-Nevers: vince Waerenskjold vince in volata

Tour de France, l'11^ tappa Vichy-Nevers: vince Waerenskjold vince in volata

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Buongiorno a tutti, è il giorno della 12^ tappa del Tour de France 2026. Avviciniamoci all'inizio della corsa, previsto per le 13.30

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