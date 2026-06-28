Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Elisa Longo Borghini vince i Campionati italiani femminili di ciclismo su strada

Ciclismo

Per la settima volta la campionessa di Verbania conquista la maglia tricolore, vincendo in solitaria a Pordenone. Sul podio Trinca Colonel e Balsamo. Eleonora Ciabocco si aggiudica il titolo Under 23

Elisa Longo Borghini si aggiudica per la settima volta il campionato italiano su strada di ciclismo. Già detentrice del titolo, la campionessa della UAE Team ADQ conquista la vittoria in solitaria a Pordenone dopo 120 km di gara. Longo Borghini ha staccato le avversarie alla terza scalata del castello di Caneva. Poi nel Velodromo Bottecchia ha trionfato con 20" di vantaggio su Monica Trinca Colonel. Terza posizione per Elisa Balsamo che ha vinto la volata del gruppo in cui era presente anche Eleonora Ciabocco, vincitrice del titolo Under 23.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Jonathan Milan nuovo campione italiano su strada

Ciclismo

Jonathan Milan conferma le attese e si laurea campione italiano su strada con una volata perfetta...

Campionati italiani su strada: assente Conca

Ciclismo

Sabato la prova su strada dei campionati italiani di ciclismo, senza il vincitore dello scorso...

Brutta caduta per Edoardo Affini: Tour a rischio

Ciclismo

Brutta caduta per Edoardo Affini nei chilometri iniziali della cronometro Vicoforte-Barolo,...

Ganna stravince: 7° titolo italiano a cronometro

Ciclismo

Filippo Ganna ancora una volta imprendibile: l'azzurro stravince la prova a cronometro e...

Vingegaard: "Voglio il Tour, mai stato così bene"

Ciclismo

Ha già vinto il Tour de France due volte e ha vinto anche gli ultimi grandi giri, la Vuelta 2025...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS