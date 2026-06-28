Elisa Longo Borghini si aggiudica per la settima volta il campionato italiano su strada di ciclismo. Già detentrice del titolo, la campionessa della UAE Team ADQ conquista la vittoria in solitaria a Pordenone dopo 120 km di gara. Longo Borghini ha staccato le avversarie alla terza scalata del castello di Caneva. Poi nel Velodromo Bottecchia ha trionfato con 20" di vantaggio su Monica Trinca Colonel. Terza posizione per Elisa Balsamo che ha vinto la volata del gruppo in cui era presente anche Eleonora Ciabocco, vincitrice del titolo Under 23.