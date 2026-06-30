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Edoardo Affini partecipa al Tour de France 2026 dopo la caduta ai Campionati Italiani

Ciclismo

La Visma | Lease a Bike toglie ogni dubbio: Edoardo Affini partirà sabato 4 luglio per il Tour de France 2026. La presenza dell'azzurro era a forte rischio dopo la caduta nella cronometro ai Campionati italiani di ciclismo. Le ultime news

LA CADUTA DI AFFINI - TOUR DE FRANCE: PARTECIPANTI - PERCORSO - ALBO D'ORO

Una buona notizia per Jonas Vingegaard a cinque giorni dalla partenza del Tour de France 2026: Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona, con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma | Lease a Bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i Campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. Dopo circa 6 km, in un tratto in discesa, Affini era volato a terra sbattendo con la bici sun un guardrail. Gli esami avevano rassicurato sull'assenza di fratture ma la sua partecipazione era comunque a rischio. Fino all'annuncio del team: Affini partirà regolarmente sabato da Barcellona

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