Una buona notizia per Jonas Vingegaard a cinque giorni dalla partenza del Tour de France 2026: Edoardo Affini sarà al via il 4 luglio da Barcellona, con la prima tappa che sarà proprio una cronometro a squadre, specialità dell'azzurro che è stato campione europeo di specialità nel 2024. Il corridore della Visma | Lease a Bike era stato vittima di una rovinosa caduta nei primi chilometri della cronometro valevole per i Campionati italiani di ciclismo lo scorso 25 giugno. Dopo circa 6 km, in un tratto in discesa, Affini era volato a terra sbattendo con la bici sun un guardrail. Gli esami avevano rassicurato sull'assenza di fratture ma la sua partecipazione era comunque a rischio. Fino all'annuncio del team: Affini partirà regolarmente sabato da Barcellona