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Tadej Pogacar, nuovo look per il Tour de France: il taglio biondo platino è magnetico

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Un look d'assalto. Durante la cerimonia di presentazione delle squadre svoltasi oggi a Barcellona, lo sloveno ha svelato un taglio di capelli cortissimo e biondo platino. Per il fuoriclasse dell'UAE Team Emirates si tratta di un ritorno a una scelta già adottata nello scorso inverno, quando aveva optato per lo stesso taglio in omaggio a Eminem. Dopo una primavera con il suo colore naturale, Pogacar ha scelto di riproporre una nuova versione d'attacco di sè, per la caccia a un altro Tour

TOUR 2026: IL PERCORSO

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