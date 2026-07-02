Un look d'assalto. Durante la cerimonia di presentazione delle squadre svoltasi oggi a Barcellona, lo sloveno ha svelato un taglio di capelli cortissimo e biondo platino. Per il fuoriclasse dell'UAE Team Emirates si tratta di un ritorno a una scelta già adottata nello scorso inverno, quando aveva optato per lo stesso taglio in omaggio a Eminem. Dopo una primavera con il suo colore naturale, Pogacar ha scelto di riproporre una nuova versione d'attacco di sè, per la caccia a un altro Tour

TOUR 2026: IL PERCORSO