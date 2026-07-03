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Chris Froome si ritira dal ciclismo professionistico a 41 anni

Ciclismo

A 41 anni il corridore britannico, nato in Kenya, si ritira dal ciclismo: è stato un protagonista assoluto nei grandi giri negli anni 10 dei duemila, conquistano la tripla corona (Giro, Tour, Vuelta) con la maglia del Team Sky. 4 i successi al Tour de France, il Giro d'Italia 2018 l'ultimo grande successo in un grande giro

I CORRIDORI CHE HANNO CONQUISTATO LA TRIPLA CORONA

Quattro Tour de France, due Vuelta, un Giro d'Italia: il più vincente nelle corse a tappe degli anni '10 di questo secolo si ritira dal ciclismo. Chris Froome ha detto basta, a 41 anni: "Purtroppo l'anno scorso c'è stata quella caduta alla fine di agosto. Non era proprio il modo in cui volevo concludere. Ma, in quel momento, non avevo alcun dubbio che fosse finita", ha dichiarato il britannico ai media francesi. La sua carriera subì una prima brusca frenata durante l'edizione 2019 del Giro del Delfinato, quando cadde durante il sopralluogo di una tappa riportando fratture ovunque: al femore destro, all'anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da allora Froome non ha più ottenuto alcuna vittoria, con l'ultimo successo risalente al Giro d'Italia 2018. Con la maglia del Team Sky ha segnato un decennio nei grandi giri, con la sua famosa pedalata a "frullatore" in salita. Come detto, 4 i successi al Tour: 2013, 2015, 2016 e 2017, due le Vuelta conquistate, nel 2011 e nel 2017, e il Giro nel 2018 con la mitica rimonta nella tappa Venaria Reale-Bardonecchia e l'attacco solitario sul Colle delle Finestre a 80 km dal traguardo

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