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Tour de France, la 5^ tappa da Lannemezan a Pau: percorso e altimetria

Ciclismo

E il quinto giorno vennero i velocisti. Dopo le scintille tra Barcellona e Pirenei, un'opportunità anche per gli sprinter. Percorso senza grosse insidie, solo un GPM che non dovrebbe pregiudicare la volata di gruppo e cambiare la classifica generale

IL RACCONTO DELLA QUARTA TAPPA - LE CLASSIFICHE

In questo Tour de France i protagonisti più attesi si sono messi in evidenza da subito, dalla cronosquadre inaugurale a Barcellona. Ora tocca ai velocisti, alla prima opportunità per mostrare il loro grado di forma. I 158,3 km che separano Lannemezan da Pau, città che spesso lega il suo nome alla Grande Boucle - lo scorso anno fu sede di partenza della 14^ frazione -, non presentano insidie. C'è solo un GPM, un 3^ categoria di appena 1 km (ma con pendenza dell'8,8%), a circa 26 km dal traguardo. Le squadre delle ruote veloci sanno però che non ci sono molte chance per loro in questo Tour e faranno di tutto per scortare i propri uomini di punta verso una volata di gruppo. Si attende soprattutto il duello tra Philipsen e Merlier, reduce dalla maglia ciclamino al Giro. Occhio però anche a Kooij della Decathlon e a Girmay, apparso discretamente in forma nei primi giorni in occasione dei traguardi volanti. 

tappa5

Gli orari della 5^ tappa

  • Orario della partenza neutralizzata: 14.05
  • Orario di partenza dal km 0: 14.15
  • Orario di arrivo: tra le 17.37 e le 17.56

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