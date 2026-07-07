E il quinto giorno vennero i velocisti. Dopo le scintille tra Barcellona e Pirenei, un'opportunità anche per gli sprinter. Percorso senza grosse insidie, solo un GPM che non dovrebbe pregiudicare la volata di gruppo e cambiare la classifica generale

In questo Tour de France i protagonisti più attesi si sono messi in evidenza da subito, dalla cronosquadre inaugurale a Barcellona. Ora tocca ai velocisti, alla prima opportunità per mostrare il loro grado di forma. I 158,3 km che separano Lannemezan da Pau, città che spesso lega il suo nome alla Grande Boucle - lo scorso anno fu sede di partenza della 14^ frazione -, non presentano insidie. C'è solo un GPM, un 3^ categoria di appena 1 km (ma con pendenza dell'8,8%), a circa 26 km dal traguardo. Le squadre delle ruote veloci sanno però che non ci sono molte chance per loro in questo Tour e faranno di tutto per scortare i propri uomini di punta verso una volata di gruppo. Si attende soprattutto il duello tra Philipsen e Merlier, reduce dalla maglia ciclamino al Giro. Occhio però anche a Kooij della Decathlon e a Girmay, apparso discretamente in forma nei primi giorni in occasione dei traguardi volanti.