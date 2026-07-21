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Tour de France: la classifica generale e la maglia gialla

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Evenepoel domina la cronometro e blinda la seconda posizione alle spalle di Pogacar. Dopo quello di Vingegaard, il ritiro di Lipowitz toglie un altro pretendente al podio. Lotta serrata tra Del Toro e Seixas per il terzo posto e la maglia bianca. Di seguito l'ordine di arrivo odierno e tutte le classifiche

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