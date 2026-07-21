Evenepoel domina la cronometro e blinda la seconda posizione alle spalle di Pogacar. Dopo quello di Vingegaard, il ritiro di Lipowitz toglie un altro pretendente al podio. Lotta serrata tra Del Toro e Seixas per il terzo posto e la maglia bianca. Di seguito l'ordine di arrivo odierno e tutte le classifiche
- 1) Remco Evenepoel in 32'19''
- 2) Tadej Pogacar +28''
- 3) Mattias Skjemose +1'04''
- 4) Paul Seixas +1'16''
- 5) Isaac Del Toro +1'21''
- 6) Mattia Cattaneo +1'42''
- 7) Thymen Arensman +1'47''
- 8) Bruno Armirail +1'55''
- 9) Pablo Castrillo +2'00''
- 10) Joshua Tarling +2'02''
- 1) POGACAR Tadej 56h14′18″
- 2) EVENEPOEL Remco +4'32"
- 3) DEL TORO Isaac +6'51''
- 4) SEIXAS Paul +7'11"
- 5) AYUSO Juan +9'22''
- 6) SKJELMOSE Mattias +10'14"
- 7) MARTINEZ Lenny +12'50"
- 8) PIDCOCK Thomas +12'58''
- 9) JEGAT Jordan +22'50''
- 10) VOISARD Yannis +24'18''
- Mads Pedersen - 417 punti
- Jasper Philipsen - 386 punti
- Biniam Girmay - 361 punti
- Max Kanter - 271 punti
- Olav Kooij - 210 punti
- Tadej Pogacar - 70 punti
- Valentin Paret-Peintre - 45 punti
- Richard Carapaz - 39 punti
- Remco Evenepoel - 36 punti
- Paul Seixas - 34 punti
- Isaac Del Toro in 56h 21'09''
- Paul Seixas +20''
- Juan Ayuso +2'31''
- Lenny Martinez +5'59"
- Davide Piganzoli +20'37''