Evenepoel domina la cronometro e blinda la seconda posizione alle spalle di Pogacar. Dopo quello di Vingegaard, il ritiro di Lipowitz toglie un altro pretendente al podio. Lotta serrata tra Del Toro e Seixas per il terzo posto e la maglia bianca. Di seguito l'ordine di arrivo odierno e tutte le classifiche

TOUR DE FRANCE, IL RACCONTO DELLA 16^ TAPPA