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Tour de France, la 16^ tappa in diretta live

live Ciclismo

a cura di Bernardo Cianfrocca e Claudio Barbieri

L'ultima settimana del Tour de France inizia con la cronometro individuale da Evian-les-Bains a Thonos-Les-Bains. Remco Evenepoel, trionfatore domenica sul Plateau de Solaison, è il favorito per la doppietta. Con il ritiro di Vingegaard la maglia gialla è sempre più salda sulle spalle di Pogacar, ma c'è il gran duello Seixas-Del Toro per il podio. Speranza Ganna, ma occhio al GPM a inizio percorso

CLASSIFICHE - PARTECIPANTI - PERCORSO

LIVE

L'altimetria della 16^tappa

La crono prevede anche un GPM nel tratto iniziale, a Cote de Larringes (2^categoria di 9,7 km al 4,3% di pendenza media)

Tour

Cosa succede oggi?

Cronometro individuale, prima e ultima di questo Tour. Il favorito è Evenepoel, specialista della prova contro il tempo e soprattutto rinfrancato dal successo di domenica. Proverà a mettere pressione a Pogacar?

Al Tour si riparte dalla crono: la 16^ tappa

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Pogacar a caccia di Hinault

Senza il suo rivale più temibile, nessuno sembra poter impensierire la maglia gialla dello sloveno. Il capitano della UAE, in quest'ultima settimana, può ambire a raggiungere il mito Hinault per numero di tappe vinte al Tour. Ecco la classifica

Tour de France, chi ha vinto più tappe: la classifica all-time. Pogacar punta Hinault...

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La fine di un'era

Pogacar e Vingegaard sono sempre stati primo e secondo in tutti i Tour de France dal 2021 al 2025. Tre volte ha vinto lo sloveno davanti al danese, due volte è successo l'opposto. Una striscia interrotta a causa della sfortunata caduta di Vingo

PogiVin

Le polemiche sui test antidoping notturni

Prima della partenza della 15^tappa aveva fatto molto scalpore la notizia dei controlli antidoping effettuati a sorpresa su Pogacar e Vingegaard nella notte tra sabato e domenica. Il danese è stato disturbato alle 2 di notte, lo sloveno alle 5. E proprio quest'ultimo aveva insinuato che il sonno interrotto poteva essere una delle cause della caduta del rivale.

Pogacar 'Senza Vingegaard è un Tour triste'. E sui controlli notturni...

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Il ritiro di Vingegaard

La caduta del danese prima del Plateau de Solaison è stata inaspettata e traumatica. Si è subito capito che si trattava di un infotunio serio: frattura alla clavicola destra

Vingegaard, brutta caduta e ritiro nella 15^ tappa: frattura alla clavicola. Le news

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Cosa è successo nell'ultima tappa?

Di tutto. Evenepoel ha battuto Pogacar in volata e Vingegaard si è ritirato. QUI il racconto completo

https://sport.sky.it/ciclismo/2026/07/19/tour-de-france-2026-tappa-15-oggi-classifica-live

Buongiorno a tutti e benvenuti al liveblog della 16^tappa del Tour de France 2026. Avviciniamoci insieme all'inizio della prova, previsto per le 13

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