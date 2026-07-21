Prima della partenza della 15^tappa aveva fatto molto scalpore la notizia dei controlli antidoping effettuati a sorpresa su Pogacar e Vingegaard nella notte tra sabato e domenica. Il danese è stato disturbato alle 2 di notte, lo sloveno alle 5. E proprio quest'ultimo aveva insinuato che il sonno interrotto poteva essere una delle cause della caduta del rivale.