Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Tour de France: la classifica generale e la maglia gialla dopo la 20^ tappa

Ciclismo fotogallery
5 foto

La seconda tappa consecutiva con arrivo sull'Alpe d'Huez chiude tutti i giochi del Tour de France 2026. Pogacar conquista la Grande Boucle per la quinta volta in carriera, un traguardo storico. Pedersen e Carapaz si prendono la maglia verde e a pois. La UAE Emirates si gode anche Del Toro terzo e miglior giovane. Di seguito l'ordine di arrivo odierno e tutte le classifiche

TOUR DE FRANCE 2026, IL RACCONTO DELLA LA 20^ TAPPA

ALTRE FOTOGALLERY

Tour de France, le classifiche fino alla 19^ tappa

Ciclismo

Un'altra tappa leggendaria di Pogacar, che trionfa per la prima volta sull'Alpe d'Huez, vincendo...

5 foto

Record di tappe, Pogacar a due da Hinault

tour de france

Tadej Pogacar con la vittoria nella 19^ frazione del Tour 2026 ha superato un mito come André...

20 foto

Tour de France, le classifiche fino alla 15^ tappa

Ciclismo

Squillo di Evenepoel davanti a Pogacar sul Plateau de Solaison, in una tappa caratterizzata dal...

5 foto

Tour de France, classifiche dalla 1^ alla 9^ tappa

Ciclismo

Archiviata la prima parte di Tour de France 2026, all'insegna del dominio di Pogacar che va al...

5 foto

Nuovo look per Pogacar: al Tour in biondo platino

Ciclismo

Un look d'assalto. Durante la cerimonia di presentazione delle squadre, lo sloveno ha svelato un...

10 foto

Video in evidenza

    Ciclismo: Ultime Notizie

    Tour, la 20^ tappa LIVE: che show sul Galibier

    live tour de france

    Al Tour de France va in scena la tappa "regina" di questa Grande Boucle: quasi 5500 metri di...

    Einer Rubio sbatte contro un'ammiraglia: ritirato

    tour de france

    Un brutto episodio nella tappa dell'Alpe d'Huez al Tour de France. L'ammiraglia della UAE, per...

    Tour de France, la presentazione della 20^ tappa

    Ciclismo

    È la tappa regina di questa edizione, quella che potrebbe regalare ancora un ultimo, sorprendente...