Tour de France: la classifica generale e la maglia gialla dopo la 20^ tappa
La seconda tappa consecutiva con arrivo sull'Alpe d'Huez chiude tutti i giochi del Tour de France 2026. Pogacar conquista la Grande Boucle per la quinta volta in carriera, un traguardo storico. Pedersen e Carapaz si prendono la maglia verde e a pois. La UAE Emirates si gode anche Del Toro terzo e miglior giovane. Di seguito l'ordine di arrivo odierno e tutte le classifiche
- 1) Richard Carapaz - 4h 59'39''
- 2) Remco Evenepoel +26''
- 3) Sepp Kuss - S.T.
- 4) Tadej Pogacar +1'05''
- 5) Isaac Del Toro - S.T.
- 6) Lenny Martinez +1'07''
- 7) Jai Hindley + 2'15''
- 8) Mattias Skjelmose +2'55''
- 9) Juan Ayuso - S.T.
- 10) Paul Seixas - S.T.
- 1) POGACAR Tadej 72h 53'44''
- 2) EVENEPOEL Remco +6'26"
- 3) DEL TORO Isaac +9'42''
- 4) SEIXAS Paul +11'56"
- 5) MARTINEZ Lenny +13'02''
- 6) SKJELMOSE Mattias +14'59"
- 7) AYUSO Juan +17'48''
- 8) CARAPAZ Richard +20'00"
- 9) PIDCOCK Thomas +29'28''
- 10) JEGAT Jordan +33'21''
- Mads Pedersen - 527 punti
- Jasper Philipsen - 445 punti
- Biniam Girmay - 361 punti
- Max Kanter - 271 punti
- Olav Kooij - 230 punti
- Richard Carapaz - 156 punti
- Tadej Pogacar - 100 punti
- Valentin Paret-Peintre - 99 punti
- Sepp Kuss - 55 punti
- Remco Evenepoel - 50 punti
- Isaac Del Toro in 73h 03'26''
- Paul Seixas +2'14''
- Lenny Martinez +3'20"
- Juan Ayuso +8'06''
- Davide Piganzoli +54'01"