Tadej Pogacar sul monociclo: è un fenomeno anche su una ruota!video
Tadej Pogacar dà spettacolo anche lontano dalla strada. Davanti a migliaia di persone accorse per l'iniziativa organizzata dalla sua Foundation, lo sloveno si è esibito sul monociclo, dimostrando di avere talento anche su una ruota sola. Un momento divertente all'interno dell'evento benefico dedicato al ciclismo, con raccolta fondi per la Tadej Pogacar Foundation e per il Pogi Team. Un fenomeno su due ruote, ma a quanto pare anche su una... Guarda il VIDEO qui sotto