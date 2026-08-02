Si sono chiusi con la gioia di un podio per l’Italia i Campionati europei di mountain bike. Sul tracciato svizzero di Monteceneri, in Canton Ticino, Juri Zanotti si è messo al collo la medaglia d’argento nel cross-country maschile, gara conclusiva di questa edizione 2026. Per il 27enne lecchese si tratta del secondo podio in pochi giorni dopo il secondo posto conquistato 3 giorni fa nello short track (format non presente nel programma olimpico) di apertura. Oro per lo scozzese Charlie Aldridge, che ha completato gli otto giri previsti con il tempo complessivo di 1h25’27”. L' argento e il bronzo sono andati rispettivamente a Zanotti (secondo a 12") e Püntener (terzo a 30"). Il primo a rimanere escluso dalla top-3 è stato lo svizzero Flückiger (quarto a 46"), seguito dall'altro azzurro Filippo Fontana (quinto a 50") e dal danese Andreassen (sesto a 56").

(fonte coni.it)