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Giro Danimarca, Van Aert vince classifica finale

Ciclismo

Dopo la rinuncia al Tour de France per un problema al gomito il belga si è imposto nella classifica finale del Giro di Danimarca, dopo aver vinto tre delle cinque tappe. L'ultima frazione è stata conquistata da Pedersen

Costretto a rinunciare al Tour de France per un infortunio a un gomito non perfettamente risolto, il belga Wout Van Aert si è parzialmente consolato conquistando il successo nel Giro di Danimarca dopo aver vinto tre delle cinque tappe. In quella odierna di chiusura, vinta in volata dal danese Rasmus Pedersen, Van Aert è riuscito ad evitare di essere coinvolto in una rovinosa caduta a 250 metri dal traguardo, che ha visto diversi corridori finire contro le transenne. Il corridore della Visma-Lease a bike parteciperà alla Vuelta a partire dal 22 agosto e poi gareggerà ai Mondiali di Montreal a fine settembre. 

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