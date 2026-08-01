Il belga è da record: recupera da una foratura a 50km dall'arrivo, batte in volata Carapaz dopo aver staccato il gruppo sul Gpm di Murgil e diventa il primo a vincere la classica basca quattro volte. Quarto posto per Scaroni, Sesto Ciccone che vinse l'anno scorso

Remco Evenepoel, più forte anche di una foratura, conquista la sua quarta classica di San Sebastian su quattro partecipazioni: è il primo corridore a riuscirci. Il belga, favorito alla vigilia dopo il secondo posto al Tour de France di una settimana fa, buca a 50km dall'arrivo e perde 40 secondi, ma recupera e insieme a Richard Carapaz stacca il gruppo sul Gpm di Murgil a 10km dalla conclusione, prima di battere l'ecuadoriano in volata. Christian Scaroni, quarto, è il miglior italiano. Niente da fare per Giulio Ciccone, vincitore nel 2025, che tenta di rientrare nel finale mentre è terzo ma viene riassorbito da un gruppetto di tre corridori alle sue spalle, chiudendo sesto. Assente Primoz Roglic per un livido sulla coscia destra dopo essere stato investito da un'auto nei giorni scorsi.