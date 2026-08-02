Bis dell'olandese Lorena Wiebes nella seconda tappa del Tour de France femminile. L'olandese in maglia gialla, ha preceduto in volata sul traguardo di Ginevra davanti all'azzurra Elisa Balsamo e alla connazionale Marianne Vos. Lunedì 3 agosto la terza frazione da Ginevra a Poligny

Secondo successo di tappa per Lorena Wiebes nel Tour de France femminile. In volata l'olandese si è imposta nella seconda frazione con arrivo a Ginevra. Seconda posizione per Elisa Balsamo, terza la france Marianne Vos. Wiebes è in testa alla classifica generale con un vantaggio di 14 secondi su Le Cort-Pienaar e 16 su Demi Vollering. Elisa Longo Borghini è quinta con un ritardo di 20 secondi dalla maglia gialla. Domani, lunedì 3 agosto, andrà in scena la terza tappa Ginevra-Poligny di 156,5 km.