Bis dell'olandese Lorena Wiebes nella seconda tappa del Tour de France femminile. L'olandese in maglia gialla, ha preceduto in volata sul traguardo di Ginevra davanti all'azzurra Elisa Balsamo e alla connazionale Marianne Vos. Lunedì 3 agosto la terza frazione da Ginevra a Poligny
Secondo successo di tappa per Lorena Wiebes nel Tour de France femminile. In volata l'olandese si è imposta nella seconda frazione con arrivo a Ginevra. Seconda posizione per Elisa Balsamo, terza la france Marianne Vos. Wiebes è in testa alla classifica generale con un vantaggio di 14 secondi su Le Cort-Pienaar e 16 su Demi Vollering. Elisa Longo Borghini è quinta con un ritardo di 20 secondi dalla maglia gialla. Domani, lunedì 3 agosto, andrà in scena la terza tappa Ginevra-Poligny di 156,5 km.
Ordine d'arrivo seconda tappa
- 1 Lorena Wiebes Team SD Worx – Protime 3:42:08
- 2 Elisa Balsamo Lidl – Trek s.t.
- 3 Marianne Vos Team Visma | Lease a Bike s.t.
- 4 Shari Bossuyt AG Insurance – Soudal Team s.t.
- 5 Letizia Paternoster Liv AlUla Jayco s.t.
- 6 Josie Nelson Team Picnic PostNL s.t.
- 7 Zoe Bäckstedt CANYON//SRAM s.t.
- 8 Malwina Mul EF Education-Oatly s.t.
- 9 Noemi Rüegg Cofidis Women Team s.t.
- 10 Linda Riedmann Lotto Intermarché Ladies s.t.
Classifica generale dopo due tappe
- 1 Lorena Wiebes Team SD Worx – Protime 7:10:59
- 2 Kim Le Court-Pienaar AG Insurance – Soudal Team +0:14
- 3 Demi Vollering FDJ United – SUEZ +0:16
- 4 Noemi Rüegg EF Education-Oatly +0:20
- 5 Elisa Longo Borghini UAE Team L’IMAD +0:20
- 6 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly +0:20
- 7 Kasia Niewiadoma CANYON//SRAM +0:20
- 8 Puck Pieterse Fenix-Premier Tech +0:20
- 9 Pauline Ferrand-Prévot Team Visma | Lease a Bike +0:20
- 10 Marlen Reusser Movistar Team +0:20