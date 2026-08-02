Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Tour de France femminile 2026, Wiebes vince la seconda tappa. Risultati e classifica

Ciclismo

Bis dell'olandese Lorena Wiebes nella seconda tappa del Tour de France femminile. L'olandese in maglia gialla, ha preceduto in volata sul traguardo di Ginevra davanti all'azzurra Elisa Balsamo e alla connazionale Marianne Vos. Lunedì 3 agosto la terza frazione da Ginevra a Poligny

TOUR FEMMINILE, VINCITRICI E PERCORSO    

Secondo successo di tappa per Lorena Wiebes nel Tour de France femminile. In volata l'olandese si è imposta nella seconda frazione con arrivo a Ginevra. Seconda posizione per Elisa Balsamo, terza la france Marianne Vos. Wiebes è in testa alla classifica generale con un vantaggio di 14 secondi su Le Cort-Pienaar e 16 su Demi Vollering. Elisa Longo Borghini è quinta con un ritardo di 20 secondi dalla maglia gialla. Domani, lunedì 3 agosto, andrà in scena la terza tappa Ginevra-Poligny di 156,5 km.

Ordine d'arrivo seconda tappa

  • 1 Lorena Wiebes Team SD Worx – Protime 3:42:08
  • 2 Elisa Balsamo Lidl – Trek s.t.
  • 3 Marianne Vos Team Visma | Lease a Bike s.t.
  • 4 Shari Bossuyt AG Insurance – Soudal Team s.t.
  • 5 Letizia Paternoster Liv AlUla Jayco s.t.
  • 6 Josie Nelson Team Picnic PostNL s.t.
  • 7 Zoe Bäckstedt CANYON//SRAM s.t.
  • 8 Malwina Mul EF Education-Oatly s.t.
  • 9 Noemi Rüegg Cofidis Women Team s.t.
  • 10 Linda Riedmann Lotto Intermarché Ladies s.t.

Classifica generale dopo due tappe

  • 1 Lorena Wiebes Team SD Worx – Protime 7:10:59
  • 2 Kim Le Court-Pienaar AG Insurance – Soudal Team +0:14
  • 3 Demi Vollering FDJ United – SUEZ +0:16
  • 4 Noemi Rüegg EF Education-Oatly +0:20
  • 5 Elisa Longo Borghini UAE Team L’IMAD +0:20
  • 6 Cédrine Kerbaol EF Education-Oatly +0:20
  • 7 Kasia Niewiadoma CANYON//SRAM +0:20
  • 8 Puck Pieterse Fenix-Premier Tech +0:20
  • 9 Pauline Ferrand-Prévot Team Visma | Lease a Bike +0:20
  • 10 Marlen Reusser Movistar Team +0:20

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Giro Danimarca, Van Aert vince classifica finale

Ciclismo

Dopo la rinuncia al Tour de France per un problema al gomito il belga si è imposto nella...

Wiebes vince la prima tappa, Longo Borghini sesta

tour femmes

Lorena Wiebes trionfa sul traguardo di Losanna e si aggiudica la prima tappa del Tour de France...

Evenepoel da record: 4^ vittoria a San Sebastian

Ciclismo

Il belga è da record: recupera da una foratura a 50km dall'arrivo, batte in volata Carapaz dopo...

Roglic investito da un'auto: salta San Sebastian

Ciclismo

Roglic salterà la Clàsica di San Sebàstian dopo essere stato investito da un'auto giorni fa. Lo...

Pogacar dà spettacolo: fenomeno anche su una ruota

video

Tadej Pogacar dà spettacolo anche lontano dalla strada. Davanti a migliaia di persone accorse per...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS