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Tour de France femminile 2026, Wiebes vince la prima tappa. Risultati e classifica

tour femmes

Lorena Wiebes trionfa sul traguardo di Losanna e si aggiudica la prima tappa del Tour de France femminile nonché la prima maglia gialla. Seconda piazza per Kim Le Court-Pienaar, terza l'olandese Demi Vollering. Buon sesto posto per l'azzurra Elisa Longo Borghini

LA GUIDA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE

Lorena Wiebes vince la prima tappa del Tour de France Femmes in una volata ristretta. Sullo strappo finale che portava all'arrivo di Losanna, la ciclista olandese si prende la prima maglia gialla precedendo Kim Le Court-Pienaar e Demi Vollering. Sesta Elisa Longo Borghini, arrivata con il gruppetto delle 10 migliori di giornata. 

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