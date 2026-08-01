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Roglic investito da un'auto: salta San Sebastian e Giro di Burgos per infortunio

Ciclismo

Roglic salterà la Clàsica di San Sebàstian dopo essere stato investito da un'auto giorni fa. Lo sloveno ha mostrato sui social un grosso livido sulla coscia destra che non gli permetterà di prendere parte nemmeno al Giro di Burgos. L'obiettivo per il 36enne è recuperare per La Vuelta (che partirà il 22 agosto)

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Primoz Roglic salterà la Clàsica San Sebastiàn. Il ciclita sloveno è stato investito da un'auto nei giorni scorsi riportando problema alla coscia destra (che presenta un grosso livido). Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un post su Instagram: "Sono stato investito da un'auto qualche giorno fa. Purtroppo non parteciperò alla San Sebastián né al Giro di Burgos. Non è la situazione ideale, ma è la vita, no? Ora massima concentrazione su La Vuelta: lavoriamo e speriamo che le cose si mettano per il verso giusto!".

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Nei Paesi Baschi Roglic avrebbe dovuto correre per la prima volta insieme al compagno di squadra Remco Evenepoel, recentemente classificatosi al secondo posto al Tour de France. Vittima di numerose cadute nel corso della carriera, il 36enne Roglic si è ritirato anche dal Tour de Burgos all'inizio di agosto. Ora si concentrerà su La Vuelta di Spagna, corsa che ha vinto quattro volte e che inizierà il 22 agosto a Monaco. 

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