Milan non si ferma più: sprint vincente nella prima tappa del Giro di Polonia

Jonathan Milan ha vinto la prima tappa del Giro di Polonia. Il velocista della Lidl-Trek si è imposto in volata sul traguardo di Koszalin, al termine di una frazione di 234 km. Milan ha sfruttato il treno di Consonni e battuto Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e Noah Hobbs (EF Education-EasyPost), conquistando anche la maglia di leader della classifica. Per Milan è il terzo successo di fila dopo la vittoria della 21^ tappa del Giro d’Italia e il Campionato Italiano

Jonathan Milan non si ferma più e vince per la terza volta di fila: dopo la 21^ tappa del Giro e il campionato italiano, ecco la 1^ frazione del Giro di Polonia, con annessa maglia di leader della classifica. Classica vittoria “alla” Milan: volata di pura potenza, sfruttando il lavoro perfetto di Consonni, un assist che il friulano ha sfruttato come sa, piazzando la zampata vincente sul traguardo di Koszalin, alla fine di una tappa lunga (234 km) e non banale (almeno due/tre tentativi interessanti senza esito). Milan non ha dato scampo a Paul Magnier (Soudal Quick-Step) e Noah Hobbs (EF Education-EasyPost), secondo e terzo in classifica, e domani ripartirà da capo-classifica per la seconda tappa, da Miedzyzdroje a Szczecin di 151 km, con nuove chance per i velocisti.