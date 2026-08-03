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Ciclismo, Tadej Pogacar torna alla Vuelta: ufficiale la partecipazione all'edizione 2026

ufficiale

Ora è anche ufficiale: come confermato dal tea UAE Tadej Pogacar farà la Vuelta 2026, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Lo sloveno, che proverà così a completare la Tripla Corona dopo la vittoria al Giro 2024 e il pokerissimo al Tour tra il 2020 e il 2026, torna a correre la corsa a tappe spagnola dopo 7 anni: nell'unica apparizione datata 2019, Pogacar chiuse al terzo posto

QUELLI CHE HANNO VINTO GIRO, TOUR E VUELTA

Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della UAE Emirates anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Lo ha confermato la stessa squadra emiratina con un post social, subito ricondiviso dall'account ufficiale della corsa. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole: nel 2019, da giovanissimo, chiuse al terzo posto l'edizione vinta da Primoz Roglic. 

Obiettivo Tripla Corona

Pogacar, fresco vincitore del suo quinto Tour de France in carriera, andrà a caccia della Tripla Corona, entrando nel ristretto cerchio di quei corridori in grado di vincere tutte e tre le grandi corse a tappe del ciclismo. Il fuoriclasse sloveno, oltre al pokerissimo alla Grande Boucle, ha vinto anche il Giro d'Italia 2024. Gli manca solo la Vuelta per aggiungere il suo nome a quello di altri grandi del presente e del passato in grado di fare tris: dal rivale di sempre Jonas Vingegaard a Chris Froome, da Alberto Contador al nostro Vincenzo Nibali. E poi ancora, andando indietro nel tempo, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Felice Gimondi e Jacques Anquetil. Insomma, Pogacar alla Vuelta proverà a fare ancora una volta la storia del ciclismo. 

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