Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Tour de France femminile, per Haugset terza tappa e maglia gialla. Risultati e classifica

Ciclismo

Numero di Sigrid Haugset: la corridrice norvegese della Uno-X-Mobility scatta da sola "alla Pogacar" a 88 km dal traguardo, trionfa sul traguardo di Poligny resistendo al rientro di Lotte Kopecky e si prende la maglia gialla di leader della generale

TOUR DE FRANCE FEMMINILE: TAPPE E PERCORSO

Il Tour des Femmes ha una nuova padrona, la norvegese Sigrid Ytterhus Haugset. Con un'azione stupenda a 88 km dal traguardo, conquista la terza tappa della corsa e strappa la maglia gialla all'olandese Wiebes, vincitrice sia domenica che sabato. Trionfo solitario a Poligny, con la prima insegutrice Lotte Kopecky a 1'24'', e nuova gioia per la Uno-X-Mobility, squadra messasi in evidenza anche nella corsa maschile con la maglia gialla indossata due giorni da Torstein Traen e la vittoria di tappa in volata di Soren Waerenskjold. 

Leggi anche

Pogacar parteciperà alla Vuelta 2026

Ordine d'arrivo della terza tappa 

  1. HAUGSET Sigrid Ytterhus - Uno-X Mobility 4:05:59
  2. KOPECKY Lotte - Team SD Worx – Protime +1:24
  3. VOS Marianne - Team Visma | Lease a Bike +2:48
  4. OSTOLAZA Usoa - Laboral Kutxa Fundación Euskadi - S.T.
  5. LE COURT-PIENAAR Kim - AG Insurance Soudal Team - S.T.
  6. RÜEGG Noemi - EF Education-Oatly - S.T.
  7. GERY Célia - FDJ United – SUEZ - S.T.
  8. KERBAOL Cédrine - EF Education-Oatly - S.T.
  9. MUL Malwina - Cofidis Women Team - S.T.
  10. TRINCA COLONEL Monica - Liv AlUla Jayco - S.T.

Classifica generale dopo tre tappe

  1. HAUGSET Sigrid Ytterhus - Uno-X Mobility 11:17:56
  2. LE COURT-PIENAAR Kim - AG Insurance – Soudal Team +2:02
  3. VOLLERING Demi - FDJ United – SUEZ +2:06
  4. RÜEGG Noemi - EF Education-Oatly +2:10
  5. VOS Marianne - Team Visma | Lease a Bike - S.T.
  6. KERBAOL Cédrine - EF Education-Oatly - S.T.
  7. LONGO BORGHINI Elisa - UAE Team - S.T.
  8. NIEWIADOMA Kasia - CANYON//SRAM - S.T.
  9. PIETERSE Puck - Fenix-Premier Tech - S.T.
  10. FISHER-BLACK Niamh - Lidl–Trek 2:15 -S.T.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Milan, sprint vincente in Polonia

Ciclismo

Jonathan Milan ha vinto la prima tappa del Giro di Polonia. Il velocista della Lidl-Trek si è...

Pogacar torna alla Vuelta: obiettivo Tripla Corona

ufficiale

Ora è anche ufficiale: come confermato dal tea UAE Tadej Pogacar farà la Vuelta 2026, in...

Europei Mtb, Zanotti argento nel cross country

europei mtb

Seconda medaglia per l'azzurro agli Europei di Mountain bike in Svizzera. Nel cross country...

Tour femminile, bis Wiebes davanti a Balsamo

Ciclismo

Bis dell'olandese Lorena Wiebes nella seconda tappa del Tour de France femminile. L'olandese in...

Giro Danimarca, Van Aert vince classifica finale

Ciclismo

Dopo la rinuncia al Tour de France per un problema al gomito il belga si è imposto nella...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS