Numero di Sigrid Haugset: la corridrice norvegese della Uno-X-Mobility scatta da sola "alla Pogacar" a 88 km dal traguardo, trionfa sul traguardo di Poligny resistendo al rientro di Lotte Kopecky e si prende la maglia gialla di leader della generale
Il Tour des Femmes ha una nuova padrona, la norvegese Sigrid Ytterhus Haugset. Con un'azione stupenda a 88 km dal traguardo, conquista la terza tappa della corsa e strappa la maglia gialla all'olandese Wiebes, vincitrice sia domenica che sabato. Trionfo solitario a Poligny, con la prima insegutrice Lotte Kopecky a 1'24'', e nuova gioia per la Uno-X-Mobility, squadra messasi in evidenza anche nella corsa maschile con la maglia gialla indossata due giorni da Torstein Traen e la vittoria di tappa in volata di Soren Waerenskjold.
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Ordine d'arrivo della terza tappa
- HAUGSET Sigrid Ytterhus - Uno-X Mobility 4:05:59
- KOPECKY Lotte - Team SD Worx – Protime +1:24
- VOS Marianne - Team Visma | Lease a Bike +2:48
- OSTOLAZA Usoa - Laboral Kutxa Fundación Euskadi - S.T.
- LE COURT-PIENAAR Kim - AG Insurance Soudal Team - S.T.
- RÜEGG Noemi - EF Education-Oatly - S.T.
- GERY Célia - FDJ United – SUEZ - S.T.
- KERBAOL Cédrine - EF Education-Oatly - S.T.
- MUL Malwina - Cofidis Women Team - S.T.
- TRINCA COLONEL Monica - Liv AlUla Jayco - S.T.
Classifica generale dopo tre tappe
- HAUGSET Sigrid Ytterhus - Uno-X Mobility 11:17:56
- LE COURT-PIENAAR Kim - AG Insurance – Soudal Team +2:02
- VOLLERING Demi - FDJ United – SUEZ +2:06
- RÜEGG Noemi - EF Education-Oatly +2:10
- VOS Marianne - Team Visma | Lease a Bike - S.T.
- KERBAOL Cédrine - EF Education-Oatly - S.T.
- LONGO BORGHINI Elisa - UAE Team - S.T.
- NIEWIADOMA Kasia - CANYON//SRAM - S.T.
- PIETERSE Puck - Fenix-Premier Tech - S.T.
- FISHER-BLACK Niamh - Lidl–Trek 2:15 -S.T.