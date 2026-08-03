Il Tour des Femmes ha una nuova padrona, la norvegese Sigrid Ytterhus Haugset. Con un'azione stupenda a 88 km dal traguardo, conquista la terza tappa della corsa e strappa la maglia gialla all'olandese Wiebes, vincitrice sia domenica che sabato. Trionfo solitario a Poligny, con la prima insegutrice Lotte Kopecky a 1'24'', e nuova gioia per la Uno-X-Mobility, squadra messasi in evidenza anche nella corsa maschile con la maglia gialla indossata due giorni da Torstein Traen e la vittoria di tappa in volata di Soren Waerenskjold.

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