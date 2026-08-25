Tadej Pogacar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra: il due volte campione del mondo parte a 50 chilometri dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3' di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale
Cinquanta chilometri di spettacolo puro. Pogacar-show doveva essere, Pogacar-show è stato. La quarta tappa della Vuelta, 104 km esplosivi con partenza e arrivo ad Andorra, ha un solo padrone: Re Tadej, che scatta sull'ascesa alla Collada de Beixalis (6,5 km e con una pendenza media del 8,5%) e fa il vuoto. Prima aveva fatto lavorare la sua UAE, che con un ritmo forsennato aveva ripreso i fuggitivi di giornata, spianando la strada al suo capitano. Pogacar è partito con la solita prepotenza ciclistica, lasciando dietro di sé il gruppo e involandosi in una cronometro individuale di 50 km in cui ha fatto valere tutto il suo talento. I vari Roglic, Mas, Kuss, Gall e Onley hanno solo potuto battagliare per il 2° posto, per di più con un ritardo di quasi 3'. Per il due volte campione del mondo un nuovo record, ovvero la fuga solitaria più lunga della carriera in un Grande Giro (superati i 43 km dello scorso luglio sul Tourmalet). Con questo successo, il 129° della carriera, Tadej ipoteca la maglia rossa, che già aveva sulle spalle dalla crono vinta nella sua Monte-Carlo sabato scorso. Il Re vuole un altro primato: vincere la Vuelta in roja dall'inizio alla fine, l'ennesima pagina di storia del ciclismo da riscrivere.
L'ordine d'arrivo della 4^ tappa
- 1. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates - XRG) in 2:40:35
- 2. WIDAR Jarno (Lotto Intermarché) +2:39
- 3. GALL Felix (Decathlon CMA CGM Team) +2:39
- 4. ONLEY Oscar (Netcompany INEOS) +2:39
- 5. KUSS Sepp (Team Visma | Lease a Bike) +2:39
- 6. MAS Enric (Movistar Team) +2:39
- 7. ROGLIČ Primož (Red Bull - BORA - hansgrohe) +2:39
- 8. CARAPAZ Richard (EF Education - EasyPost) +2:57
- 9. SKJELMOSE Mattias (Lidl - Trek) +3:17
- 10. MÜHLBERGER Gregor (Decathlon CMA CGM Team) +3:17
La classifica generale
- 1. Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG) in 7h38'59"
- 2. Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +3'21"
- 3. Enric Mas (Movistar) +3'32"
- 4. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) +3'44"
- 5. Oscar Onley (Netcompany Ineos) +3'45"