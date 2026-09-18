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Evenepoel verso i Mondiali di ciclismo: prova crono al Red Bull Ring di Formula 1. VIDEO

verso montreal

Prima di partire per il Canada, Remco Evenepoel ha girato sul Red Bull Ring dello Spielberg, uno dei circuiti del Mondiale di Formula 1 e di MotoGP (impegnata proprio questo weekend), per limare ogni dettaglio in vista della prova iridata a cronometro prevista per domenica a Montreal. Il belga andrà a caccia del quarto titolo consecutivo nella prova contro il tempo. Guarda il video

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