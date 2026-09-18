Kevin Vauquelin si prende tutto: il francese della Netcompany Ineos si impone nella quarta e ultima frazione, Silvi - Controguerra di 182 km e conquista anche il Giro d'Abruzzo 2026. Sul podio, terzo, l'italiano Alessandro Fancellu
Kevin Vauquelin è il trionfatore del Giro d'Abruzzo 2026. Il francese della Netcompany Ineos si è imposto nella quarta e ultima frazione, Silvi - Controguerra di 182 km conquistando anche la classifica generale. Vauquelin ha preceduto con uno spunto nel finale i compagni di fuga di giornata, il connazionale Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) e l'italiano della XDS Astana Development Team, Nicola Conci. Grazie a questo successo e all'abbuono, il francese precede in classifica generale di appena due secondi lo stesso Ronde. Sul podio, terzo, l'italiano Alessandro Fancellu, che era partito questa mattina come leader della corsa.
La classifica generale
- 1 VAUQUELIN Kévin (Netcompany INEOS) in 15:03:12
- 2 RONDEL Mathys (Tudor Pro Cycling Team) +2''
- 3 FANCELLU Alessandro (MBH Bank CSB Telecom Fort) +5''
- 4 CONCI Nicola (XDS Astana Development Team) +12''
- 5 JASCH Lennart (Tudor Pro Cycling Team) +13''
- 6 GODON Dorian (Netcompany INEOS) +16''
- 7 CRESCIOLI Ludovico (Team Polti VisitMalta) +17''
- 8 ULISSI Diego (XDS Astana Development Team) st
- 9 GARIBBO Nicolò (Team UKYO) +21''
- 10 POZZOVIVO Domenico (Solution Tech NIPPO Rali) +27''