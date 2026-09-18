Kevin Vauquelin è il trionfatore del Giro d'Abruzzo 2026. Il francese della Netcompany Ineos si è imposto nella quarta e ultima frazione, Silvi - Controguerra di 182 km conquistando anche la classifica generale. Vauquelin ha preceduto con uno spunto nel finale i compagni di fuga di giornata, il connazionale Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) e l'italiano della XDS Astana Development Team, Nicola Conci. Grazie a questo successo e all'abbuono, il francese precede in classifica generale di appena due secondi lo stesso Ronde. Sul podio, terzo, l'italiano Alessandro Fancellu, che era partito questa mattina come leader della corsa.