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Vauquelin conquista il Giro d'Abruzzo: il francese vince anche la quarta tappa

Ciclismo

Kevin Vauquelin si prende tutto: il francese della Netcompany Ineos si impone nella quarta e ultima frazione, Silvi - Controguerra di 182 km e conquista anche il Giro d'Abruzzo 2026. Sul podio, terzo, l'italiano Alessandro Fancellu

Kevin Vauquelin è il trionfatore del Giro d'Abruzzo 2026. Il francese della Netcompany Ineos si è imposto nella quarta e ultima frazione, Silvi - Controguerra di 182 km conquistando anche la classifica generale. Vauquelin ha preceduto con uno spunto nel finale i compagni di fuga di giornata, il connazionale Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) e l'italiano della XDS Astana Development Team, Nicola Conci. Grazie a questo successo e all'abbuono, il francese precede in classifica generale di appena due secondi lo stesso Ronde. Sul podio, terzo, l'italiano Alessandro Fancellu, che era partito questa mattina come leader della corsa. 

La classifica generale

  • 1 VAUQUELIN Kévin (Netcompany INEOS) in 15:03:12
  • 2 RONDEL Mathys (Tudor Pro Cycling Team) +2''
  • 3 FANCELLU Alessandro (MBH Bank CSB Telecom Fort) +5''
  • 4 CONCI Nicola (XDS Astana Development Team) +12''
  • 5 JASCH Lennart (Tudor Pro Cycling Team) +13''
  • 6 GODON Dorian (Netcompany INEOS) +16''
  • 7 CRESCIOLI Ludovico (Team Polti VisitMalta) +17''
  • 8 ULISSI Diego (XDS Astana Development Team) st
  • 9 GARIBBO Nicolò (Team UKYO) +21''
  • 10 POZZOVIVO Domenico (Solution Tech NIPPO Rali) +27''

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