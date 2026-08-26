Brennan fa il bis nella 5^ tappa, Pogacar in rosso

Matthew Brennan cala il bis e conquista allo sprint la 5^ tappa della Vuelta 2026, da Falset a Roquetes di 173.3 km. Il britannico della Visma | Lease a Bike, che si era già imposto a Manosque, ha preceduto Meeus e l'italiano Vincenzo Albanese. Quarto l'altro azzurro Romele. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia rossa

Matthew Brennan si ripete e conquista allo sprint la 5^ tappa della Vuelta 2026, da Falset a Roquetes di 173.3 km. Il britannico della Visma | Lease a Bike, che si era già imposto a Manosque, ha preceduto in volata il belga Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe). Poi due italiani, Vincenzo Albanese (EF Education - EasyPost) e Alessandro Romele (XDS Astana Team). In Top-10 anche un altro azzurro, Alberto Dainese (Soudal Quick-Step), ottavo. Tadej Pogacar resta saldamente in maglia rossa, con la classifica generale invariata. Tappa caratterizzata da una fuga a 4 che ha visto tra i protagonisti anche Walter Calzoni (Pinarello Q36.5) e Mattia Gaffuri (Picnic Postnl), ripresi a un centinaio di km dall'arrivo. Da quel momento il gruppo resta praticamente sempre compatto, controllato dalla UAE e dalle squadre dei velocisti. Ai -15 ci prova Azparren (Pinarello Q36.5'), ma viene presto ripreso dal peloton. Si arriva così allo sprint dove a imporsi è Brennan, alla 21^ vittoria in carriera, la seconda di questa Vuelta: la ruota più veloce in questo Giro di Spagna (per ora) è lui. Giovedì la 6^ frazione, 177.5 km da Alcossebre a Castellon, con un finale interessante in salita... e con lo sterrato!