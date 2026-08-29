Lo sloveno - maglia rossa dalla prima frazione - è rimasto coinvolto in una caduta nel gruppo a poco più di 30 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa. Pogacar è stato costretto al ritiro a causa di diverse escoriazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra. Da valutare le condizioni del campione sloveno, che ha colpito un sasso prima di terminare a terra

Sfuma il sogno della Tripla Corona per Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa - a poco più di 30 chilometri dall'arrivo - la maglia rossa è stato costretta ad abbandonare la corsa dopo essere rimasto coinvolto in una caduta, che ha colpito un sasso prima di terminare a terra. Il 27enne sloveno si trovava al centro del gruppo e ha ricevuto le prime cure a bordo strada, prima di salire sull'ambulanza. Diverse escoriazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra hanno impedito a Pogacar di proseguire la corsa. Attesa per il primo comunicato sulle condizioni. Da capire se lo sloveno potrà tornare a gareggiare nel finale di una stagione, fino a questo momento dominata.