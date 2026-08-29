Vuelta, Van Boven finisce la tappa con due costole rotte e un polmone collassato

Vuelta, Van Boven finisce la tappa con due costole rotte e un polmone collassatovuelta
Il corridore della Lotto Intermarché cade a 23 km dall'arrivo durante la 7^ tappa della Vuelta, stretto dopo un dosso da un corridore dell'Astana. Nonostante il dolore, decide di arrivare al traguardo
Il belga Luca Van Boven, stretto dopo un dosso dal corridore dell'Astana Alessandro Romele prima dell'ultima salita della 7^ tappa della Vuelta da Vall d'Alba ad Aramon Valdelinares, è caduto scivolando su un marciapiede e andando a sbattere contro una casa. Il corridore della Lotto Intermarché si è subito rialzato ma è apparso visibilmente dolorante. Con 23 chilometri ancora da completare, il classe 2000 ha deciso di arrivare al traguardo nonostante la frattura di due costole e un polmone collassato. Romele, invece, è stato sanzionato con un cartellino giallo per "comportamento non autorizzato che mette in pericolo gli altri corridori".
Il comunicato della Lotto Intermarché
Nella notte tra venerdì e sabato, il comunicato della Lotto Intermarché ha dichiarato il ritiro di Van Boven dalla Vuelta: "Luca Van Boven ha riportato due costole rotte e un polmone collassato a causa della brutta caduta durante la settima tappa della Vuelta, che è comunque riuscito coraggiosamente a portare a termine. Luca rimarrà in ospedale per la notte per ulteriori accertamenti e purtroppo non prenderà il via sabato. Continuerà a essere monitorato attentamente. Siamo tristi di perdere un compagno di squadra così prezioso e una personalità così positiva per il team. Auguriamo a Luca tanta forza e una pronta guarigione".