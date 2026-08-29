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Vuelta, Van Boven finisce la tappa con due costole rotte e un polmone collassato

vuelta

Il corridore della Lotto Intermarché cade a 23 km dall'arrivo durante la 7^ tappa della Vuelta, stretto dopo un dosso da un corridore dell'Astana. Nonostante il dolore, decide di arrivare al traguardo

LE CLASSIFICHE  - IL PERCORSO COMPLETO

Il belga Luca Van Boven, stretto dopo un dosso dal corridore dell'Astana Alessandro Romele prima dell'ultima salita della 7^ tappa della Vuelta da Vall d'Alba ad Aramon Valdelinares, è caduto scivolando su un marciapiede e andando a sbattere contro una casa. Il corridore della Lotto Intermarché si è subito rialzato ma è apparso visibilmente dolorante. Con 23 chilometri ancora da completare, il classe 2000 ha deciso di arrivare al traguardo nonostante la frattura di due costole e un polmone collassato. Romele, invece, è stato sanzionato con un cartellino giallo per "comportamento non autorizzato che mette in pericolo gli altri corridori".

Il comunicato della Lotto Intermarché

Nella notte tra venerdì e sabato, il comunicato della Lotto Intermarché ha dichiarato il ritiro di Van Boven dalla Vuelta: "Luca Van Boven ha riportato due costole rotte e un polmone collassato a causa della brutta caduta durante la settima tappa della Vuelta, che è comunque riuscito coraggiosamente a portare a termine. Luca rimarrà in ospedale per la notte per ulteriori accertamenti e purtroppo non prenderà il via sabato. Continuerà a essere monitorato attentamente. Siamo tristi di perdere un compagno di squadra così prezioso e una personalità così positiva per il team. Auguriamo a Luca tanta forza e una pronta guarigione".

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