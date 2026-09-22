Da Asti a Bra, il percorso del Gran Piemonte 2026

Presentato ad Asti il percorso del Gran Piemonte 2026, corsa storica arrivata alla 110^ edizione, in programma il prossimo 8 ottobre: si parte proprio da Asti per arrivare dopo 185 km a Bra. Il Direttore della sezione ciclismo di RCS, Luca Guercilena: "Una corsa dalla grande storia, che regala spettacolo e imprevedibilità". Al via 15 squadre World Teams, tra cui la UAE del vincitore dello scorso anno Isaac Del Toro

Si è alzato oggi il sipario sulla 110^ edizione del GranPiemonte, che si svolgerà il prossimo 8 ottobre su un percorso di 185 chilometri da Asti a Bra. La corsa, di categoria .Pro, è inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni. Lo scorso anno la gara è stata vinta dal messicano della UAE Emirates Isaac Del Toro.

Il percorso Percorso impegnativo che presenta una decina di salite più o meno brevi tra le quali sono da segnalare Manera, Tre Cunei e Roddino prima dei due passaggi a La Morra nel circuito finale. Partenza da Asti per entrare nella prima parte molto ondulata che si conclude a Dogliani dopo un continuo saliscendi con strade di collina a volte a carreggiata ridotta. Segue un tratto meno impegnativo seppur sempre ondulato fino ai piedi del primo passaggio a La Morra dove si entra nel circuito finale di 34.7 km (1 giro). Il circuito finale passa a poche centinaia di metri dall’arrivo a Bra e di dirige verso Cherasco (scalata dalla Strada Vecchia) e in seguito scala una seconda volta La Morra per scendere verso Verduno e poi Pollenzo per infine dirigersi sull’arrivo (uscendo dal circuito) a circa 500 m dall’arrivo. Ultimi chilometri pianeggianti fino a circa 1800 m dall’arrivo. La strada quindi sale con pendenze agevoli (2/3%) fino ai 1500 m dove per 1 km si attestano attorno al 5% con punte dell’8% poco prima dell’ultimo chilometro. La strada spiana progressivamente e propone due curve sinistra/destra rispettivamente a 500 m e 250 m dall’arrivo. Rettilineo finale di 250 m in leggera salita (circa 1%).

Il percorso del Gran Piemonte 2026 - RCS Sport

Guercilena: "Corsa dalla grande storia che regala spettacolo" “Il GranPiemonte è una corsa che porta con sé una storia straordinaria e che, edizione dopo edizione, continua a rinnovarsi - ha spiegato lo Chief Operating Officer & Cycling Director di RCS Sports & Events -. Il percorso da Asti a Bra attraversa un territorio di grande valore e offre un finale che può regalare spettacolo e imprevedibilità. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi della dimensione internazionale dell’evento, e la presenza di 15 UCI WorldTeams ne conferma il prestigio. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere il GranPiemonte, così come tutte le nostre corse, valorizzando allo stesso tempo la sua identità e il legame con il territorio”.

Le squadre partecipanti ALPECIN-PREMIER TECH

BAHRAIN VICTORIOUS

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA-FDJ UNITED

LIDL-TREK

LOTTO INTERMARCHÉ

MOVISTAR TEAM

NETCOMPANY INEOS

NSN CYCLING TEAM

RED BULL – BORA – HANSGROHE

TEAM JAYCO ALULA

TEAM PICNIC POSTNL

UAE TEAM EMIRATES XRG

UNO-X MOBILITY

XDS ASTANA TEAM BARDIANI CSF 7 SABER

BURGOS BURPELLET BH

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

COFIDIS

MBH BANK CSB TELECOM FORT

PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM

SOLUTION TECH NIPPO RALI

TEAM POLTI VISITMALTA

TUDOR PRO CYCLING TEAM

UNIBET ROSE ROCKETS