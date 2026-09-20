Roberto Amadio ha un altro motivo per sorridere in vista della prova in linea maschile dei Mondiali di Montréal. Il Ct della Nazionale italiana, che nelle ultime settimane ha assistito alle vittorie e alle buone prove dei vari Finn, Ciccone e Pellizzari, può godersi anche un Davide Piganzoli tirato a lucido. Il corridore classe 2002 della Visma | Lease a Bike ha conquistato il Giro del Lussemburgo, terzo successo in carriera in una corsa a tappe. Nell'ultima tappa vinta al termine di una fuga di oltre 150 km da Mathieu van der Poel, altro corridore che si presenterà con alte ambizioni in Canada, a Piganzoli è stato sufficiente arrivare quarto al traguardo dopo il successo nella cronometro di sabato 19 settembre. A giugno aveva già vinto il Tour d'Occitanie oltre al Tour of Antalya nel 2024.