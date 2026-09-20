Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Giro del Lussemburgo, vittoria finale per Davide Piganzoli

Ciclismo

Successo prezioso di Davide Piganzoli prima del Mondiale di Montréal. Il corridore azzurro della Visma | Lease a Bike ha conquistato il Giro del Lussemburgo, terzo successo in carriera in una corsa a tappe. Nell'ultima tappa, vinta da Mathieu van der Poel, è stato sufficiente arrivare quarto al traguardo

MONDIALI, LA CRONOMETRO MASCHILE LIVE

Roberto Amadio ha un altro motivo per sorridere in vista della prova in linea maschile dei Mondiali di Montréal. Il Ct della Nazionale italiana, che nelle ultime settimane ha assistito alle vittorie e alle buone prove dei vari Finn, Ciccone e Pellizzari, può godersi anche un Davide Piganzoli tirato a lucido. Il corridore classe 2002 della Visma | Lease a Bike ha conquistato il Giro del Lussemburgo, terzo successo in carriera in una corsa a tappe. Nell'ultima tappa vinta al termine di una fuga di oltre 150 km da Mathieu van der Poel, altro corridore che si presenterà con alte ambizioni in Canada, a Piganzoli è stato sufficiente arrivare quarto al traguardo dopo il successo nella cronometro di sabato 19 settembre. A giugno aveva già vinto il Tour d'Occitanie oltre al Tour of Antalya nel 2024. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Mondiali ciclismo, la cronometro LIVE alle 18.45

live Ciclismo

I Mondiali di ciclismo su strada a Montréal si aprono con le cronometro élite. Dopo il successo...

Vauquelin si prende tutto: tappa e Giro d'Abruzzo

Ciclismo

Kevin Vauquelin si prende tutto: il francese della Netcompany Ineos si impone nella quarta e...

Evenepoel prova la crono mondiale al Red Bull Ring

verso montreal

Prima di partire per il Canada, Remco Evenepoel ha girato sul Red Bull Ring dello Spielberg, uno...

D'Aiuto vince la 3^ tappa, Fancellu sempre leader

giro d'abruzzo

Filippo D'Aiuto beffa il gruppo e conquista la terza tappa del Giro d'Abruzzo, Oricola-Piana del...

Evenepoel, ipotesi Giro d'Italia nel 2027

Ciclismo

Remco Evenepoel potrebbe tornare sulle strade del Giro d'Italia nel 2027: il belga, che in...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS