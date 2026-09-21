Wilson-Haffenden oro nella crono U23 femminile

Mondiali di ciclismo, Wilson-Haffenden oro nella crono Under 23 femminilemondiali
Felicity Wilson-Haffenden ha conquistato il titolo mondiale nella crono Under 23 femminile: l'australiana, che aveva già conquistato l'oro iridato tra le Juniores nel 2023, ha preceduto sul circuito di Montreal l'olandese Nienke Vinke e la belga Luca Vierstraete
Pronostici rispettati nella cronometro Under 23 femminile ai Mondiali di Montreal. A mettersi l'oro al collo è infatti Felicity Wilson-Haffenden: l'australiana che arriva dall'hockey su prato conquista così il suo terzo titolo in carriera dopo quelli del 2023 nella categoria Juniores e nella staffetta mista del 2025. Protagonista con la maglia della Lidl-Trek, Wilson-Haffenden ha preceduto di 28'' l'olandese Vinke e di 45'' la belga Vierstraete. Al via della gara (20.3 km in un circuito cittadino a Montreal) non c'era nessuna atleta italiana.
L'ordine d'arrivo
- 1 WILSON-HAFFENDEN Felicity (Aus) in 27.40
- 2 VINKE Nienke (Ola) + 0.28
- 3 VIERSTRAETE Luca (Bel) +0.45
- 4 CHLADOŇOVÁ Viktória (Svk) +0.45
- 5 COUPLAND Mackenzie (Aus) +0.46
- 6 HOLMGREN Ava (Can) +1.01
- 7 JOORIS Febe (Bel) +1.07
- 8 CZAPLA Justyna (Ger) +1.11
- 9 HUYS Tabea (Aut) +1.14
- 10 ANTVORSKOV Silje Weitze (Dan) +1.17