Wilson-Haffenden oro nella crono U23 femminile

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Mondiali di ciclismo, Wilson-Haffenden oro nella crono Under 23 femminile

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Felicity Wilson-Haffenden ha conquistato il titolo mondiale nella crono Under 23 femminile: l'australiana, che aveva già conquistato l'oro iridato tra le Juniores nel 2023, ha preceduto sul circuito di Montreal l'olandese Nienke Vinke e la  belga Luca Vierstraete

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Pronostici rispettati nella cronometro Under 23 femminile ai Mondiali di Montreal. A mettersi l'oro al collo è infatti  Felicity Wilson-Haffenden: l'australiana che arriva dall'hockey su prato conquista così il suo terzo titolo in carriera dopo quelli del 2023 nella categoria Juniores e nella staffetta mista del 2025. Protagonista con la maglia della Lidl-Trek, Wilson-Haffenden ha preceduto di 28'' l'olandese Vinke e di 45'' la belga Vierstraete. Al via della gara (20.3 km in un circuito cittadino a Montreal) non c'era nessuna atleta italiana. 

L'ordine d'arrivo

  • 1 WILSON-HAFFENDEN Felicity (Aus) in 27.40
  • 2 VINKE Nienke (Ola) + 0.28
  • 3 VIERSTRAETE Luca (Bel)  +0.45
  • 4 CHLADOŇOVÁ Viktória (Svk) +0.45
  • 5 COUPLAND Mackenzie (Aus) +0.46
  • 6 HOLMGREN Ava (Can) +1.01
  • 7 JOORIS Febe (Bel) +1.07
  • 8 CZAPLA Justyna (Ger) +1.11
  • 9 HUYS Tabea (Aut) +1.14
  • 10 ANTVORSKOV Silje Weitze (Dan) +1.17

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