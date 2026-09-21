Wilson-Haffenden oro nella crono U23 femminile

Felicity Wilson-Haffenden ha conquistato il titolo mondiale nella crono Under 23 femminile: l'australiana, che aveva già conquistato l'oro iridato tra le Juniores nel 2023, ha preceduto sul circuito di Montreal l'olandese Nienke Vinke e la belga Luca Vierstraete

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