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Mondiali ciclismo, Milesi argento nella crono U23. Vince Gal

Ciclismo

L'azzurro secondo nella cronometro Under 23 a Montreal. Prima posizione per l'olandese Ryan Gal, terzo lo spagnolo Hector Alvarez. Seconda medaglia per l'Italia, dopo l'argento conquistato da Filippo Ganna nella prova contro il tempo elite

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Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella prova a cronometro Under 23 dei mondiali di ciclismo. Il corridore bergamasco della Netcompany Ineos Racing Academy arriva dietro all'olandese Ryan Gal, oro, per 7 secondi e davanti allo spagnolo Hector Alvarez, bronzo a 12" da Gal. Per l'Italia è la seconda medaglia in due giorni ai Mondiali di Montréal, in Canada, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro élite. Ventesimo l'altro azzurro, Alessandro Cattani. 

Cronometro Under 23, l'ordine d'arrivo

  • 1 Gal Ryan Olanda 37.26,16
  • 2 Milesi Nicolas Italia +07,01
  • 3 Álvarez Héctor Spagna +11,88
  • 4 Barry Ashlin Stati Uniti +33,78
  • 5 Landbo Mads Danimarca +35,73
  • 6 Egholm Kristian Danimarca +40,39
  • 7 Haugland Kasper Norvegia +46,58
  • 8 Mouris Michiel Cipro +51,98
  • 9 Zabelinskiy Bogdan Olanda +56,20
  • 10 Rafferty Adam Irlanda +56,89

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