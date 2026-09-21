L'azzurro secondo nella cronometro Under 23 a Montreal. Prima posizione per l'olandese Ryan Gal, terzo lo spagnolo Hector Alvarez. Seconda medaglia per l'Italia, dopo l'argento conquistato da Filippo Ganna nella prova contro il tempo elite
Nicolas Milesi è medaglia d'argento nella prova a cronometro Under 23 dei mondiali di ciclismo. Il corridore bergamasco della Netcompany Ineos Racing Academy arriva dietro all'olandese Ryan Gal, oro, per 7 secondi e davanti allo spagnolo Hector Alvarez, bronzo a 12" da Gal. Per l'Italia è la seconda medaglia in due giorni ai Mondiali di Montréal, in Canada, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro élite. Ventesimo l'altro azzurro, Alessandro Cattani.
Cronometro Under 23, l'ordine d'arrivo
- 1 Gal Ryan Olanda 37.26,16
- 2 Milesi Nicolas Italia +07,01
- 3 Álvarez Héctor Spagna +11,88
- 4 Barry Ashlin Stati Uniti +33,78
- 5 Landbo Mads Danimarca +35,73
- 6 Egholm Kristian Danimarca +40,39
- 7 Haugland Kasper Norvegia +46,58
- 8 Mouris Michiel Cipro +51,98
- 9 Zabelinskiy Bogdan Olanda +56,20
- 10 Rafferty Adam Irlanda +56,89