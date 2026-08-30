Il britannico, tra i favoriti alla vigilia, bissa il titolo del 2023 in Trentino. Sconfitto nettamente Mathieu van der Poel, rimasto intrappolato nel gruppo e soltanto 30° al traguardo. Male anche gli azzurri padroni di casa: il migliore è Simone Avondetto, appena 13°. L'Italia festeggia però l'argento di Martina Berta nella prova femminile e l'oro di Valentina Corvi nella gara Under 23

Thomas Pidcock vince la prova Elite di cross-country ai Mondiali di mountain bike in Trentino (Val di Sole). Il britannico, nonostante la partenza dalla quinta fila che lo ha rallentato all'inizio, è riuscito a rimontare riportandosi sul gruppetto di testa e ha chiuso in crescendo col tempo di 1'25:26. Sul podio anche il connazionale Charlie Aldridge e il canadese Cole Punchard. Delude l'altro grande favorito della vigilia, Mathieu van der Poel, anche lui partito dalla quinta fila ma rimasto invischiato nel gruppo dall'inizio alla fine. Ha chiuso solo al 30° posto con quasi 5 minuti di ritardo.